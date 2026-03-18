Alivio fiscal a productores tras el temporal en Valle Medio: Banacloy explicó cómo se accede a la exención impositiva

En medio del golpe que dejó el temporal en el Valle Medio, el Gobierno de Río Negro inició el circuito para brindar asistencia a los productores de la región. “Lo más importante siempre es tener la declaración jurada del productor”, explicó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

En una entrevista con RÍO NEGRO RADIO, el funcionario indicó que el proceso implica la carga de información por parte de los productores damnificados para luego continuar con la validación provincial y nacional.

Entrevista en RIO NEGRO RADIO al ministro Carlos Banacloy

Relevamientos en el Valle Medio después de los daños por la tormenta

Banacloy explicó que las planillas para la declaración jurada están disponibles en las cámaras de productores y también en la Secretaría de Fruticultura. “Se entregan directamente en la Secretaría de Fruticultura, o se puede enviar por mail”, detalló.

El relevamiento incluye un mapa de daños que se construye con recorridas y datos aportados por los productores. “Es muy importante hacer el mapa con el criterio necesario”, señaló.

Productores deben presentar declaraciones juradas para acceder a la emergencia. Foto juan thomes.

Una vez declarada la emergencia provincial, el trámite continúa ante Nación con la intervención del INTA. “La provincia tiene que declarar su emergencia, luego se va a Nación con los informes”, explicó.

El esquema no contempla subsidios directos, sino alivio fiscal y financiero. “La ley de la provincia claramente lo exime de ingresos brutos, del impuesto inmobiliario, del impuesto automotor”, afirmó el ministro.

Impacto en la cadena productiva y advertencias por alertas meteorológicas

El funcionario remarcó que el impacto excede al productor individual y alcanza a toda la economía regional. “Se rompe rápidamente toda la cadena productiva y esto se siente muchísimo en los pueblos”, advirtió.

También insistió en la importancia de atender las alertas meteorológicas. “Hay que estar mucho más atento a las alertas porque son claves para tomar decisiones”, sostuvo, al referirse a eventos recientes y a la necesidad de prevención ante nuevos fenómenos.

El desastre del temporal en Río Negro: productores reportaron pérdidas sensibles en plena cosecha

El temporal incluyó lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo en distintas localidades y se registró el lunes pasadas las 20. Antes del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla para la región.

Productores de la zona reportaron daños en infraestructura y cultivos. Uno de ellos describió: “Acá pasó una ráfaga terrible. Habrán sido ocho o 10 milímetros, pero el viento fue terrible”. En Belisle, vecinos informaron que hubo caída de granizo y cortes de energía. Señalaron que las piedras eran «más grandes que una tapa de una gaseosa”.

Desde la empresa Edersa indicaron que hubo daños en instalaciones eléctricas y cortes en sectores urbanos y rurales. En Chimpay, Luis Beltrán, Lamarque y Pomona, por ejemplo, se reportaron interrupciones eléctricas y caída de árboles sobre líneas de media tensión.