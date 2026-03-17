En fotos| El temporal que golpeó a Valle Medio y dejó daños irreparables para la producción local 

Un fuerte temporal azotó la región del Valle Medio y dejó un saldo de importantes daños materiales, interrupciones en los servicios y un duro impacto en la producción local.

Chimpay fue una de las localidades más afectadas. Tras la tormenta, la ciudad amaneció con árboles y ramas caídas, techos volados, cables eléctricos colgando y amplios sectores sin luz ni agua. Además, se suspendieron las clases y persiste una fuerte sensación de preocupación entre los vecinos.

Aunque el fenómeno climático duró pocos minutos, su intensidad fue suficiente para provocar destrozos generalizados. Durante la noche, los bomberos trabajaron intensamente para despejar calles y asistir a las familias afectadas. Con la llegada del día, personal municipal y distintas organizaciones comenzaron las tareas de reconstrucción.

1/ 6 Temporal de lluvia viento y granizo en Valle Medio: Foto juan thomes. 2/ 6 Temporal de lluvia viento y granizo en Valle Medio: Foto juan thomes. 3/ 6 Temporal de lluvia viento y granizo en Valle Medio: Foto juan thomes. 4/ 6 Temporal de lluvia viento y granizo en Valle Medio: Foto juan thomes. 5/ 6 Temporal de lluvia viento y granizo en Valle Medio: Foto juan thomes. 6/ 6 Temporal de lluvia viento y granizo en Valle Medio: Foto juan thomes.

Un golpe profundo a la producción

El temporal también dejó un fuerte golpe al sector productivo de la región. La mayoría de las chacras sufrió pérdidas, especialmente en cultivos de alfalfa y fruta.

Productores locales adviertieron a Diario Río Negro que el impacto podría ser determinante para el cierre anticipado de la temporada, afectando no solo a las economías familiares sino también a la actividad económica del Valle Medio en su conjunto.