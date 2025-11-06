Apertura de mercados para productos agroindustriales: todo lo que deben saber las empresas sobre el trámite online

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, habilitó a empresas y productores agroindustriales a solicitar formalmente la apertura de nuevos mercados para sus productos a través de un trámite online, según la Resolución 1749/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa aprobó el Procedimiento para la «Solicitud de Apertura de Mercado para Productos Agroindustriales», permitiendo que las empresas propongan nuevos destinos de exportación de manera formal al Ejecutivo.

Según la resolución, este procedimiento «es el único canal formal por medio del cual los interesados podrán requerir la/s apertura/s de mercado/s» y todos los trámites deberán realizarse obligatoriamente mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Los interesados deberán completar un Formulario de Solicitud con los datos requeridos y, de manera opcional, adjuntar una nota dirigida a la autoridad competente «indicando los motivos, fundamentos e intereses en operar el mercado cuya apertura es solicitada«.

La Secretaría de Agricultura evaluará la factibilidad de cada solicitud de apertura de mercados

La Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será la encargada de analizar la procedencia y ejecución de las solicitudes. Esta área elaborará un informe sobre la factibilidad de la apertura del mercado propuesto y, de corresponder, lo incluirá entre sus prioridades de negociación.

Al argumentar la medida, el Gobierno indicó que «es fundamental realizar un proceso de inserción inteligente al mundo, considerando aspectos estratégicos de la política exterior argentina, la política comercial y la política agropecuaria y pesquera» y destacó que «a tal efecto, resulta necesario dotar de transparencia el proceso de selección de los mercados a negociar, considerando el interés económico y político».

Además, subrayó que el nuevo procedimiento mediante el sistema de ventanilla única «permitirá unificar y evaluar las peticiones efectuadas por el sector privado a las reparticiones involucradas en la negociación y apertura de mercados externos».

La iniciativa se enmarca dentro de las «Buenas Prácticas en Materia de Simplificación», aplicables al funcionamiento del Sector Público Nacional, y busca «ordenar los esfuerzos y recursos de la jurisdicción destinados a estos fines».

Con información de Noticias Argentinas