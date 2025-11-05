El presidente de la cámara cerealera celebró la suba del precio de la soja aunque dijo que está lejos de los de 2012

El precio de la soja registró en el mercado de Chicago su valor máximo en 15 meses. El presidente de la cámara exportadora Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, celebró este incremento, aunque dudó que esta tendencia alcance los niveles récord que tuvo la oleaginosa en 2012.

El precio en dólares de la soja y una suba que favorece su exportación

“El mercado venía de una fuerte caída, con precios muy bajos. La soja se movía en torno a los 350 dólares por tonelada, y hoy vemos valores superiores a los 410 dólares, con posiciones futuras de la cosecha argentina en torno a los 420 dólares. Es una señal de estímulo para el productor, que puede animarse a sembrar más, invertir en tecnología y buscar mayores rendimientos”, sostuvo Idígoras en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: «También favorece a los sectores que exportan desde Argentina, ya que a diferencia de Estados Unidos nuestro país industrializa más la soja y exporta principalmente harina y aceite, productos cuyo valor también subió. La harina es, de hecho, la principal fuente de ingreso del complejo sojero argentino, por lo que esta mejora es una noticia positiva”.

Acuerdo entre China y Estados Unidos que impulsó la suba del precio de la soja

Marcó que la principal razón de esa tendencia es geopolítica. Al respecto, mencionó el acuerdo preliminar entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. Se trata de un convenio establece que China le comprará a Estados Unidos 12 millones de toneladas en los próximos meses y 19 millones a otros países.

“Esto genera un impulso para todos, incluso para el productor argentino, que sigue afrontando una retención del 26% en los derechos de exportación», analizó el presidente de la cámara exportadora Ciara-CEC.

Aunque opinó que se está «lejos de los valores récord de 650 dólares por tonelada que vimos en 2012. En ese entonces, Brasil aún no era un gran exportador. Hoy es el principal productor mundial, con 200 millones de toneladas frente a un consumo global de 120 millones. Es un actor que tiende a planchar los precios”.

Gustavo Idígoras habló sobre las retenciones y su impacto en la soja

En la entrevista radial Gustavo Idígoras también se refirió a las retenciones. «Junto con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, realizamos numerosos estudios y los presentamos a este y a otros gobiernos. En ellos demostramos que el argumento del déficit fiscal es engañoso. La recuperación del sector agrícola es tan rápida y tan fuerte que no implica pérdida fiscal, sino un cambio en la composición de los ingresos: se reemplaza un impuesto distorsivo como las retenciones por otros tributos, como Ganancias”, argumentó.

Y añadió: «Si se eliminaran las retenciones, la producción de soja —que lleva 15 años estancada en torno a las 50 millones de toneladas— podría crecer hasta 75 millones. Eso significaría inyectar unos 10.000 millones de dólares adicionales en la economía. Si sumamos el impacto en maíz, trigo y girasol, el incremento total podría alcanzar 15.000 millones de dólares anuales, generando más empleo y desarrollo para todo el país”.

Desde la agencia Noticias Argentinas citaron que analistas del sector entienden que la suba del precio de la soja se ve atenuada por la buena cosecha que se está registrando en Brasil.

Apuntó que el valor será fundamental para la proyección de ingreso de divisas para el país durante la cosecha gruesa que se registrará en el segundo trimestre de 2026. Esto se sumará a los ingresos extraordinarios que provocará la producción récord de trigo cuyas divisas comenzarán a ingresar en diciembre.

Con Radio Mitre, Infobae y Noticias Argentinas