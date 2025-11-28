Bodegas de Río Negro mostraron sus productos en ronda internacional de negocios celebrada en CABA

Distintas bodegas de Río Negro llegaron con sus productos a la Ronda Internacional de Negocios y Capacitación para el Sector Vitivinícola realizada en CABA.

Un grupo de bodegas de Río Negro ofició de representante del sector vitivinícola provincial mostrando su vinos vinos ante importadores de México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay.

La actividad formó parte de la Ronda Internacional de Negocios y Capacitación para el Sector Vitivinícola realizada los días 27 y 28 de noviembre en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Agenda Vitivinícola Federal 2025.

Entre los representantes del sector estuvieron Bodega Trina, de Río Colorado; Bodega Finca Aniello, de Mainqué, y Beltrán Barzi, de Bodega Humberto Canale, de General Roca.

“Esta instancia es muy enriquecedora y representa una gran oportunidad para nuestras bodegas, que pueden presentar sus productos ante potenciales clientes del exterior en dos jornadas”, expresó la Directora de Vitivinicultura de Río Negro, Mariana Cerutti.

Rondas de negocios, capacitaciones y masterclass



Durante ambas jornadas se desarrollaron en simultáneo rondas de negocios, capacitaciones y masterclass sobre las distintas zonas vitivinícolas de Argentina. Estos espacios permitieron a las pymes regionales adquirir herramientas clave para la actividad exportadora y generar vínculos comerciales orientados a la apertura de nuevos mercados y al fortalecimiento de relaciones sostenibles.

La actividad se organizó a partir de una segmentación por regiones vitivinícolas, destacando la diversidad y la identidad del vino argentino, y facilitando encuentros entre empresas con afinidades en sus volúmenes de producción y esquemas comerciales.

Esta instancia es muy enriquecedora y representa una gran oportunidad para nuestras bodegas, que pueden presentar sus productos ante potenciales clientes del exterior». Mariana Cerutti, Directora de Vitivinicultura de Río Negro.

En paralelo, agentes provinciales y representantes de las bodegas accedieron a jornadas de formación que abordaron tendencias internacionales de consumo, requisitos regulatorios, certificaciones necesarias para exportar y el rol de los concursos y ratings internacionales como herramientas de posicionamiento.

“La internacionalización de nuestros vinos es uno de los ejes centrales de esta gestión y desde la Dirección de Vitivinicultura continuamos trabajando y acompañando al sector privado, consensuando objetivos y planificando actividades para 2026”, agregó Cerutti.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro se acompaña el crecimiento del sector vitivinícola provincial, impulsando instancias de capacitación, vinculación comercial y proyección internacional de los productos rionegrinos.