Bombas Pivas, la llave del exitoso productor que cambió el secano en Buenos Aires por el riego en Río Negro

Desde este 5 de octubre, todos los domingos con tu suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO podrás acceder a un cupón y sumar chances para ganar una bomba Pivas. Se trata de la misma marca en la que José «Pepe» Sáenz se apoyó para proveer de agua a su sistema de riego en «Los Sauces», su campo de 630 hectáreas ubicado a la vera del río en Coronel Belisle (provincia de Río Negro).

Premio Rural de Navidad: sorteo de una bomba Pivas

Río Negro Rural sorteará el próximo martes 23 de diciembre una bomba Pivas MHS230 de 1500m3/h de 0 a 1000 RPM con 75HP de tractor/motor estacionario o motor trifásico. Para participar, deberás buscar tu cupón en el suplemento Rural que sale todos los domingos junto a Diario RÍO NEGRO, completarlo con tus datos y depositarlo en las urnas distribuidas en Río Negro y Neuquén.

El equipo, que se sorteará antes de Navidad, consta de:

Una bomba montada sobre un chasis con ruedas.

Un caño de acople con brida giratoria.

Una barra de accionamiento cardánico.

Una manga con suncho.

«Son un Renault 12»: por qué José Sáenz elige las bombas Pivas para regar en Río Negro

Hace unas semanas, Río Negro Rural contó el caso de José «Pepe» Sáenz, un productor agropecuario de Pehuajó (provincia de Buenos Aires) que compró 630 hectáreas en la Patagonia, luego de que él y su familia se enamoraran del río Negro y su paisaje ribereño. Aunque el campo «entró por los ojos», fue la confirmación de su gran potencial agrícola lo que terminó precipitando la decisión de adquirirlo.

«Los Sauces» (como llamó José al campo) se ubica en Coronel Belisle, localidad ubicada en el Valle Medio de la provincia de Río Negro. Poner la tierra a producir no era cosa sencilla, pues el terreno estaba cubierto casi por completo de montes bajos típicos de la zona, donde las precipitaciones no superan los 300 milímetros anuales.

El riego se vuelve elemental para emprender actividades agrícolas en la zona. José «Pepe» Sáenz tuvo para ello dos aliados invaluables. Uno era la costa del río Negro, con su caudal abundante y sus aguas de excelente calidad. El otro radica en las bombas Pivas, que le permitieron extraer el agua del modo más sencillo y fiable.

Bomba Pivas en el campo de José Sáenz, en la Patagonia.

Para Sáenz, la elección de las bombas Pivas no admite dudas. “Son de una tecnología muy sencilla. La tuve diez años puesta en el río sin sacarla nunca, y lo único que le cambiamos fueron unas chapas que se habían picado por estar tanto tiempo bajo el agua”, explicó.

Destacó además su versatilidad: “Cuando el río baja, hay bombas que no chupan, pero las Pivas con media turbina adentro siguen sacando agua. Son de una sencillez increíble, sobre todo”. Esa confiabilidad lo llevó a equipar con ellas distintos campos de la región: “En Chichinales tenía dos, en Coronel Belisle tengo dos y el año que viene, cuando amplíe la superficie, voy a comprar otra más”.

Comparadas con otras alternativas, la balanza también se inclina a favor de las Pivas. “Hay bombas más eficientes en consumo, pero son carísimas y el costo de reparación es altísimo. La Pivas, en cambio, es como un Renault 12: confiable, duradera y perfecta para los valles irrigados del norte de la Patagonia”.

Los excelentes rendimientos en maíz y alfalfa fueron la confirmación de que la experiencia de José Sáenz con el riego en la Patagonia ha sido un éxito. Tal es así que, finalmente, tomó la decisión de dejar atrás las producciones de secano en Buenos Aires y en Santiago del Estero, las dos provincias en las que hacía agricultura rogándole a la meteorología.