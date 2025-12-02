Boom de la ganadería: cómo transformar los súper-precios en un buen negocio

Desde hace unos cuantos meses, la ganadería argentina está pasando por un momento excepcional en cuanto a precios. Hubo una combinación perfecta entre una sobredemanda internacional (motorizada por China, el comercio internacional de carnes se ha duplicado en años recientes) y la caída en los stocks ganaderos en la mayoría de los principales países productores. Ayuda también el hecho de que el gobierno actual no ponga trabas a las exportaciones como otrora hemos sufrido.

Así las cosas, el momento en cuanto a precios y expectativas se presenta inmejorable. ¿Por qué hablamos de expectativas? Porque el negocio ganadero es de largo plazo: solamente pensemos que la vaca que se acaba de preñar en noviembre 2025, será mamá en agosto de 2026 y destetará su ternero en marzo de 2027. Este ternero destetado, si se siguen los lineamientos técnicos adecuados, será un novillo de 460 kg en frigorífico en abril de 2028. ¡¡¡Abril de 2028!!! Por esto decimos que precisamos expectativas.

El boom de la ganadería: que no se pase el tren

Para poder aprovechar esto en forma sostenible, Argentina tiene varias prioridades. Básicamente, necesitamos mejorar la relación terneros nacidos por cada 100 vacas (que hoy está en alrededor de 67), y aumentar el peso de los animales terminados (hoy cercano a 230 kg de res, equivalente a un aproximado de 400 kg de peso vivo).

El primer objetivo es siempre declamado como el más importante, pero a mi modo de ver es el más difícil y el de menor probabilidad de logro, al menos en forma significativa. Implicaría cambiar la base forrajera de vastas zonas (se necesita tiempo y plata), mejorar mucho el manejo reproductivo y, por sobre todas las cosas, cambiar la mentalidad de productores de mediana edad (mayores a 60 años) que han pasado muchas etapas diferentes de la Argentina y continúan convencidos de que reducir el gasto es mejor que planificar el aumento de los ingresos.

Asimismo, los precios bajos de la agricultura, sumado a bajos rindes de últimas cosechas y a la falta de financiamiento a tasas adecuadas, hacen que el comienzo de una fase de retención de ganado esté todavía por verse. No necesitamos aumentar el número de vacas, sino mejorar la eficiencia de logro de terneros por sobre estas mismas vacas. Si esto no es tan probable, olvidemos por un momento seguir insistiendo con aumentar el stock (vieja cantinela de viejos “analistas”).

Dato 67 Terneros nacidos por cada 100 vacas en Argentina.

Nos queda la segunda prioridad: aumentar el peso de lo ya logrado. A mi modo de ver, esto es mucho más factible de lograr ya que supone trabajar sobre el ternero ya obtenido; o sea, algo tangible. Nuestro objetivo sería lograr, al menos, posicionarnos en torno a los 250 kg de peso res (aproximadamente 440 kg de peso vivo a la faena) como paso intermedio hacia el logro de 280 kg de peso res promedio (490 kg de peso vivo promedio). ¿Fácil? Ni lo sueñen, pero es más probable.

Lograr un novillo pesado tiene varias etapas, que arrancan bien antes del nacimiento de ese animal. Voy a desarrollar esto suponiendo un productor modelo de ciclo completo; es decir, que tiene vacas que paren terneros para recriar y engordar. En primera instancia, hay que elegir un buen programa genético para consolidar aspectos maternales en las futuras hembras de reposición y, a la vez, caracteres de crecimiento y calidad de res en los machos. Aquí, la vedette de los caracteres será, a mi juicio, el área de ojo de bife (en términos simples, es la superficie del ojo de la chuleta: a mayor superficie, mayor rendimiento de carne vendible por animal).

En cuanto a la nutrición de la vaca gestante, el mensaje que siempre pregonamos es que, idealmente, la vaca no debería mostrar costilla en ningún momento, lo cual supone monitorear su estado corporal al menos cuatro veces al año. Claramente, no en todas las situaciones extensivas de la provincia de Río Negro o del resto de la Patagonia estos controles son tan factibles. Una vaca bien nutrida permitirá el logro de un ternero sin insuficiencias nutricionales a futuro, y comenzará a asegurar un máximo peso al destete.

Creep feeding, una técnica para asegurar el máximo peso al destete posible, con no más de siete meses de edad. Foto: gentileza Darío Colombatto.

Durante la crianza temprana, sobre todo a partir del cuarto mes de vida del ternero, existen técnicas para asegurar el máximo peso al destete posible, con no más de siete meses de edad. Un ejemplo es el creep feeding, que consiste en alimentar el ternero con un alimento balanceado, grano de avena o pellet de alfalfa mientras sigue tomando leche de la madre. Un “mojón” al que deberíamos aspirar es que el ternero al destete (siete meses) debe pesar el 40% del peso de su madre.

Una vez destetados, los siguientes tres meses de nutrición deberían ser innegociables: se trata del momento en que se define el área de ojo de bife del animal. Estudios de INTA demuestran este impacto, ya que animales mal nutridos en esa etapa tuvieron hasta 33 kg menos de res (casi 45 kg menos de peso vivo) que sus compañeros bien nutridos.

Para esto, una recría en alfalfa pura o consociada, verdeos de centeno/avena/triticale con o sin suplementación con silaje de maíz o directamente un corral de inicio con dieta basada en silaje de maíz con un concentrado proteico son opciones interesantes. También se puede recriar en esta etapa con pastizal natural reservado, pero en este caso la suplementación energético-proteica es necesaria, a no más del 0,7-1% del peso vivo diariamente.

«La idea en recría es asegurar 0,5 kg/d de ganancia para lograr en 10-11 meses unos 150-180 kg por sobre los 180-200 kg de peso al destete. Los 350 kg deberían ser nuestro objetivo de peso de entrada al feedlot de terminación.» Darío Colombatto, consultor en ganadería.

Comienzan a aparecer, tímidamente, alimentos específicos para esta etapa, que pueden ser colocados en sistemas de autoconsumo a voluntad ya que cuentan con limitadores de consumo dentro de su composición. La idea en esta etapa es asegurar 0,5 kg/d de ganancia, tal que permita meter en 10-11 meses de recría unos 150-180 kg de ganancia por sobre los 180-200 kg de peso al destete. Este peso de 350 kg debería ser nuestro objetivo de peso de entrada al feedlot de terminación, que puede estar en el mismo campo o no, puede ser un autoconsumo o suministro diario, puede ser propio o no (en ese caso se definirá si se vende el animal como recriado o se envía a hotelería de feedlot). En fin, hay tantas posibilidades como productores y mentalidades.

En siguientes entregas, podemos afinar algunos de los conceptos generales vertidos aquí, siempre teniendo en cuenta que estamos en una etapa muy favorable para la ganadería argentina, con varios años por delante de precios altos. La conversión de este precio alto en un buen negocio es nuestra prioridad. La región patagónica, y Río Negro en particular, tiene alto potencial para lograrlo.

(*) Ingeniero agrónomo y PhD en Producción Animal. Profesor titular Fauba. Investigador INPA-Conicet. Consultor en ganadería. Contacto: colombat@agro.uba.ar

