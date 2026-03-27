Plan FinEs en Neuquén: más de 2.600 personas buscan terminar el secundario, cómo es la modalidad

Una revolución de emociones, así puede sentirse terminar la escuela secundaria. Por un lado, se despierta la incertidumbre por el futuro y, por el otro, la melancolía de dejar atrás compañeros, amigos, docentes; la vida que conocían. A algunas personas se les dificulta el cierre de esa etapa y posponen rendir las últimas materias. Sin embargo, nunca es tarde para animarse. El Plan FinEs es una buena alternativa para dar ese primer paso y transitar el proceso con contención en Neuquén.

La iniciativa nació como un programa nacional hace aproximadamente 15 años atrás. «Hoy, en la provincia de Neuquén, la línea a la que se adhiere es a la línea de deudores, que es aquella que incorpora a los egresados del secundario que han egresado, justamente, debiendo materias», explicó el director de Educación para Jóvenes y Adultos, Claudio Gómez.

En 2025, 800 personas lograron finalizar el secundario a través de este plan, de un total de 3.500 inscriptos, según indicó el funcionario. Parte de ese restante, continuará con el programa en 2026, sumándose a los nuevos interesados. «Para este año tenemos unos 2.600 y 2.650 que ya están con posibilidades de comenzar la cursada», afirmó.

Terminar el secundario para comenzar la universidad en Neuquén

Para acceder al plan FinEs es indispensable haber cursado el secundario dentro de la provincia. Si bien el mayor rango etario que concentra la matrícula va de los 20 a los 30, también se anotan personas que no asisten a las aula hace más de 40 años. «El más antiguo que tenemos es del ’82 o del ’83», acotó Gómez.

Los perfiles de los inscriptos revelan sus motivaciones. “La mayoría está buscando terminar el secundario justamente para acceder a mejoras laborales”, destacó, aunque agregó que también les abre otras puertas. Muchos anhelan continuar estudios superiores y, de hecho, una parte ya se inscribió a la universidad, pero necesitan el título de educación media para cumplir con los requisitos.

El funcionario remarcó que, gracias a los datos de años anteriores, buscaron optimizar el programa para aportar facilidades y propiciar que quienes se anotan puedan recibirse dentro del plazo máximo que les otorga la casa de altos estudios. «Siempre empezábamos en junio o julio, pero hoy se empieza temprano y acorde a las necesidades de los alumnos», enfatizó.

El deseo de seguir estudiando encuentra un respaldo en el programa de becas «Gregorio Álvarez». «Nosotros le mandamos el listado de los inscritos al programa de becas, el programa de becas analiza la situación de cada uno y le asigna la beca a los que corresponde», mencionó. Así, se genera un «círculo virtuoso» que permite a los estudiantes no solo obtener su título secundario, sino también recibir apoyo para avanzar en su formación universitaria o terciaria.

Cuál es la modalidad del Plan FinEs en Neuquén

La modalidad del Plan FinEs es 100% virtual. «Eso favorece la concurrencia porque hay mucha gente que no puede ir presencialmente a una escuela», contó Gómez. Remarcó que ello permite superar barreras geográficas o de tiempo, posibilita la cursada desde cualquier lugar de la provincia y en horarios que se adaptan a las actividades laborales.

Las inscripciones ya cerraron, pero podría habilitarse un nuevo periodo a mitad de año, según la demanda.

Las tutorías se organizan en diez áreas curriculares distintas. Abarcan materias como Contabilidad, Derecho, Educación Física, Física, Geografía, Historia, Inglés, Lengua, Matemática y Química. El programa estructura la cursada en dos cohortes de 45 días cada una. Durante cuatro semanas, los estudiantes tienen clases sincrónicas virtuales, con una dedicación de cuatro horas semanales.

Los tutores solicitan trabajos prácticos y, para aprobar, los estudiantes deben cumplir con un 50% de asistencia y entregar todas las tareas. Tras una semana de consultas, rinden el examen final, también de forma virtual, ante un tribunal.

Para asegurar un acompañamiento integral, el Plan FinEs cuenta con un equipo de apoyo administrativo. Gómez señaló que «hay siete secretarios que son los que hacen todo ese trabajo» de logística, seguimiento de asistencia, validación de documentación y gestión de conectividad. Su labor garantiza que la experiencia de los estudiantes sea lo más fluida posible, solucionando posibles inconvenientes técnicos o administrativos.

El director de Educación para Jóvenes y Adultos de Neuquén sostuvo que esta iniciativa es fundamental para promover que cada vez más adultos se reincorporen al sistema educativo y logren finalizar el secundario. «Si bien es un programa nacional, el año pasado FinEs salió 124 millones de pesos. De esos 124 millones, Nación aportó menos de 30 millones. La provincia cubrió la diferencia para llevar adelante el plan», resaltó.

La decisión de financiar el 100% del programa con fondos provinciales permitió iniciar la cursada de manera anticipada, ya que del periodo 2026 el gobierno nacional aún no envió fondos.