Congreso Internacional de Riego: un futuro que ya está entre nosotros



“El riego vino para quedarse. La verdad es que duplica, y hasta triplica en algunos casos, la producción y esto genera un movimiento tanto en lo social como en lo económico. Cada vez hay más equipos en la región e interés por parte de los productores, de los asesores, de los ingenieros agrónomos y del resto de los actores”. El Ingeniero Agrónomo Marcelo Wilhelem, uno de los organizadores del IV Congreso Internacional de riego por pivot central, denominado Regando Juntos, interpretó la razón de la relevante concurrencia apreciada. Al final del día, más de 1.000 personas transitaron la jornada de este jueves 11 en distintas aulas y estands exteriores del campus de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca.



“El congreso superó ampliamente nuestras expectativas en cuanto al número de personas, tanto de las empresas como de los interesados. Los exponentes que tuvimos fueron de primer nivel, lo cual también atrae al público y a los estudiantes”, aseguró Wilhelem.



“¿Lo nuevo? Ampliamos un poco más la temática. Antes estábamos centralizados en lo que era la máquina del pivot y su mantenimiento, pero ahora llegamos a lo productivo. Tuvimos charlas de producción agrícola y ganadera y, después, todo lo que involucra el proceso de las perforaciones y el desarrollo de un proyecto de riego”, sostuvo.



P —Más allá de la cuestión de rentabilidad, ¿el productor es plenamente conciente de las ventajas respecto de sumar un sistema de riego?

Marcelo Wilhelem.



R—Tenemos distintos grados de productores. Hay quienes han evolucionado y llevan más de 20 o 30 años de riego en su empresa y van más allá en la producción con intensivas; incluso, algunos hasta cultivan papa. Y hay otros que se van incorporando e incluyen el riego mediante estas capacitaciones y tienen proyectado instalar su primer equipo.



P —¿La actual competencia de empresas relacionadas con el riego termina resultando un beneficio para el productor?



—Obviamente. Siempre se hacía un cálculo sobre la relación entre lo que cuesta una máquina de pivot y lo que vale una hectárea de campo, algo que va creciendo año a año. Y el equipo de riego, si bien tuvimos algún aumento en los proyectos por una coyuntura económica, hoy tiene un precio más que aceptable en comparación con el valor de esa hectárea. En otras palabras, hay futuro y potencial de desarrollo en una amplia región.





“Se entiende que no es un gasto, sino una inversión”





Entre las decenas de expositores estuvieron presentes algunos rionegrinos como Nicolás García de Agropecuaria Don Manuel que disertó sobre «Producción ganadera bajo riego en Río Negro», y Guillermo Borrajo de Agrónica sobre «Producción de alfalfa bajo riego para megafardos».

Otro de los representantes rionegrinos en los estands dispuestos en torno al sector de Agronomía de la UNS fue Leonardo Cisint (Cirtec), quien sostuvo que la necesidad de incorporar sistemas antiheladas está muy asentada en la zona.

Leonardo Cisint.



“Esto se extiende a la lucha antigranizo con mallas. Se sabe que debés llegar con fruta de calidad a la temporada, porque si no las tareas igualmente hay que hacerlas y son costosas”, sostuvo.



“Está claro de que se trata de inversiones costosas, pero del mismo modo necesarias. Se entiende que no es un gasto, sino una inversión”, dijo.



También señaló Cisint que el desafío radica en el soporte y en la capacidad económica de cada productor: “Lamentablemente, hoy no hay créditos importantes que sean accesibles para este fin”.



Respecto del congreso de riego, ponderó la diversidad de la temática y agregó que el potencial en todo el valle es muy importante en la medida de una mayor aceptación de propuestas.



“Hay muy buena dotación de agua, con tierras productivas y un espejo de sol impresionante. Considero que cuando solucionemos algunas cuestiones de proyectos de inversión energéticos y demás, no va a faltar mucho tiempo para que sea un boom”, afirmó.



“El riego por pivote, como también el subterráneo, el enterrado y por goteo son herramientas fundamentales. Uno, para pensar en producir tiene que regar. Y aunque en el Valle sean tierras un poquito más difíciles, con riego el éxito se puede asegurar”, concluyó.



