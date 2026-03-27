Nuevas áreas bajo riego: Río Negro ya cumplió con el 75% de las etapas previstas por el BID

Todo marcha bien y algunos plazos se aceleran. Esa es la sensación que tienen los funcionarios provinciales que participan en los encuentros con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en busca del financiamiento que permita desarrollar nuevos proyectos productivos y la asistencia por riesgos climáticos, en especial la provisión de mallas antigranizo.

Para tal fin en los últimos días estuvieron en Viedma Paolo Desalvo, jefe de Proyectos; Pedro Martel, jefe de la División Agro; y Maia Seeger, directora Operativa del Banco; para encabezar reuniones con funcionarios y productores, y realizar recorridas por las zonas que serían beneficiadas con aquellos emprendimientos.

Lucio Reinoso, secretario de Agricultura de Río Negro, recordó que con una asistencia financiera de la entidad, de unos 80 millones de dólares, se busca «el desarrollo de nuevas áreas bajo riego y mejorar los sistemas de riego gravitacional actuales».

Enumeró la segunda etapa en el Idevi, que incluye la tercera zona en el valle productivo cercano a la capital provincial, donde está previsto la impermeabilización de otra parte del canal principal, la automatización de compuertas y la medición de caudales y niveles «a lo largo de todo el sistema». La electrificación en Guardia Mitre, con una línea de media tensión desde Conesa, «son 85 kilómetros» para dotar de potencia a la zona «para mejorar la calidad del servicio en el pueblo y potenciar las actividades productivas bajo riego en toda la zona».

Además,«la electrificación de la zona de Negro Muerto, que no tiene energía», con un proyecto que «permita bombear con energía eléctrica para bajar los costos» y el desarrollo de la margen norte, entre Chimpay y Choele Choel, «para mejorar los sistemas de riego actuales, la construcción de canales, drenes, puentes y un tendido eléctrico para mejorar el servicio a los frigoríficos locales».

Reinoso resaltó que la asignación presupuestaria «está repartida equitativamente» entre los distintos proyectos y que están trabajando «fuertemente con la electrificación de Guardia Mitre» porque «permitirá cambiar la matriz productiva de la zona», en «todo lo que es la margen norte, desde Chimpay a Choele Choel», donde son necesarias «una multiplicidad de obras» y la segunda etapa en el Idevi que «es importante» para «poder concluir e canal principal que tiene algunas pérdidas».

Los funcionarios del organismo financiero cumplieron la cuarta visita a la provincia. Las anteriores fueron en noviembre y diciembre de 2025, con visitas en terreno incluidas, y a fines de enero de este año.

El funcionario contó que «el BID tiene distintas etapas, que se denominan comités, queda por delante otro comité para el tratamiento de la cuestión social y ambiental, que ya tuvo una evaluación inicial» y resaltó que «estamos cumpliendo todas etapas, estamos en el 75% de lo requerido para financiar el crédito» y «el comité final es en agosto».

Agregó: «estamos trabajando, codo a codo, con el equipo de Economía para llegar a tiempo con toda la información preparada para que la operación se concrete» y «si al comité de agosto llegamos con todo en orden calculamos que sobre fin de año podrían comenzar los desembolsos».

Sobre el particular dijo que «tienen varios componentes y tienen asociados distintas cuotas presupuestarias» en función de la ejecución de las distintas tareas. El desembolso sería en cuatro cuotas, por cada proyecto, y el plazo de ejecución «es diferente. Algunos son de 12 a 24 meses y otros, que son más complejos por los trabajos previstos, pueden ser hasta 36 o 38 meses».

Un proyecto con plazos cortos

Durante la primera jornada el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que «ante los altos costos, muchos desarrollos que funcionan con sistemas a combustible han perdido competitividad, lo que refuerza la necesidad de avanzar en obras de electrificación para sostener y ampliar la producción».

Planteó que la estrategia provincial prevé una implementación por etapas, priorizando iniciativas concretas que permitan mostrar resultados en el corto plazo.