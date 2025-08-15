Crece el trigo en Patagonia Norte: ensayos arrojaron hasta 9.000 kilos por hectárea

La región de Norpatagonia presenta condiciones ambientales muy favorables para el potencial productivo de trigo, siendo la alta radiación y las temperaturas moderadas durante la primavera algunos de los factores más importantes. Los rendimientos de lote productor bajo manejo optimizado oscilan entre los 6000 y 9000 kg.ha-1, con rendimientos potenciales superiores a los 11000 kilos, destacándose la estabilidad entre campañas.

Actualmente, la producción de trigo bajo riego en la región norpatagónica no supera las 3000 hectáreas, y aunque hoy los grandes costos de flete atentan contra la rentabilidad del cultivo, presenta un gran potencial productivo y trae múltiples beneficios agronómicos a la rotación. Otros cereales de invierno como cebada o avena también se posicionan exitosamente en los planteos bajo riego, pero predominantemente con destino forrajero (grano o pasto).

Dentro de las variables productivas de un cultivo de trigo en la región de valles irrigados norpatagónicos, el manejo del riego y el posicionamiento del ciclo dentro de la ventana ambiental son engranajes fundamentales, pero no menos importantes son la nutrición, el arreglo espacial, la calidad de siembra y la elección varietal.

El potencial de rinde de los trigos de ciclo largo es mayor, pero no siempre se expresa en Norpatagonia por la defoliación de Avutarda entre junio y agosto, y los ciclos más cortos suelen desempeñarse muy bien.

La elección de la variedad y su fecha de siembra debe permitir explorar al máximo las mejores condiciones del ambiente, con un periodo de definición de rendimiento en el periodo de alta radiación y baja temperatura, pero con la floración ubicada dentro del período libre de heladas. A pesar de que el área sembrada de trigo en Norpatagonia se encuentra en activo crecimiento, en la zona no existe ningún punto de evaluación de la Red de Ensayos de Trigo (RET) de INASE, por lo que no existe demasiada información local en cuanto a rendimiento de variedades de trigo del mercado actual. El conocimiento del desempeño de las variedades en Norpatagonia se limita a extrapolar información de otras zonas de alto potencial productivo del país, y a los esfuerzos individuales o grupales de productores de la zona que prueban variedades a campo.

Rindes de trigo en Norpatagonia, variedad por variedad

Desde la incorporación del trigo a la rotación, Chacra VINPA (Aapresid) viene generando información del cultivo y evaluando variedades, buscando rinde y adaptación a las condiciones locales. Si bien los trigos de ciclo largo suelen presentar un mayor potencial, en algunos casos en Norpatagonia el daño por defoliación de Avutarda durante el periodo junio-agosto no permite expresar ese mayor potencial de rinde y los ciclos más cortos suelen desempeñarse muy bien.

En la campaña 23-24, la evaluación de ciclos cortos e intermedios sembrados a fines de julio escaparon temporalmente al daño masivo y repetido de avutarda. El rendimiento promedio de las variedades probadas de ciclo corto fue de 8940 kg.ha-1, el de intermedios fue de 8063 kg.ha-1 y el de los ciclos largos de 7550 kg.ha-1. Entre los ciclos cortos se destacó Picazo, con unos 600 kg por encima de Zaino y Bio 1008, y entre los intermedios Buck Pretal lideró con casi 600 kg por sobre IS Tero y ACA 502, que se encontraron en un segundo escalón.

SY 109, ACA 308, Fresno y Baguette 802 fueron los trigos de ciclo largo e intermedio-largo de mayor rendimiento promedio. Por cuestiones de rotación y por una fecha de siembra de mediados de julio, en la campaña 24-25 la Chacra evaluó materiales de ciclo corto e intermedio con rendimientos promedio de 8014 kg.ha-1. Se destacaron variedades de Buck como Pretal, SY 134 y SY 109, Zonda y Picazo de Limagrain, sumado también a un buen desempeño de DM Pehuen y ACA 502, a pesar de que algunas variedades se comportaron mejor en un ambiente que en otro.

El mercado de semilla de trigo en Argentina es muy amplio y dinámico, con un gran número de empresas trabajando fuertemente en mejoramiento, razón por la cual es necesario realizar ensayos locales campaña tras campaña en búsqueda de variedades superadoras. A pesar de que Norpatagonia aún no representa un destino comercial de semilleros de trigo, el propio crecimiento del cultivo en la zona va a requerir en un futuro cercano el trabajo mancomunado entre instituciones público-privadas como INTA, Aapresid, CREA y empresas semilleras, entre otros actores, para poder trabajar en el desarrollo zonal del cultivo de trigo y otros cereales. Aunque los cultivos estivales suelen tener mayor rentabilidad, los cereales de invierno, y el trigo fundamentalmente, son un eslabón rentable indispensable en la rotación de cultivos para cualquier desarrollo productivo que busque sostenibilidad y sustentabilidad.

(*) RTD Chacra Vinpa Aapresid.