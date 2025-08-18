Maíz en Río Negro: cuál es el costo por hectárea y el rendimiento de indiferencia en Valle Inferior

El potencial productivo del maíz en Río Negro es enorme: el exitoso debut de Hugo Lattanzi en Valle Medio es solo una muestra de ello. Pero no solo el potencial es grande, sino también su demanda: el maíz es un cultivo muy requerido por el creciente sector ganadero provincial, tanto para silo como en grano.

Lattanzi es un productor agropecuario de Camilo Aldao, localidad cordobesa ubicada en la zona núcleo de Argentina. En 2024 adquirió un campo en Lamarque, Río Negro, que tuvo un estreno sobresaliente: registró un rinde promedio de 12,5 toneladas de grano seco por hectárea.

Ese buen desempeño productivo no se explica solo por la calidad de la tierra y por las condiciones medioambientales ideales de la Norpatagonia: el manejo ha sido fundamental. El ingeniero Gastón Pérez fue el encargado de potenciar las características del suelo en las 30 hectáreas que le fueron arrendadas.

Es ese campo del Valle Medio, Pérez midió en 7,12 toneladas de grano seco por hectárea el costo total de producción de maíz. Sin embargo, hizo también un análisis detallado de costos en el Valle Inferior del río Negro, donde los rindes son también excepcionales. Así se explica en esta nota y en el siguiente gráfico.

El estudio del ingeniero Pérez reveló que actualmente el costo total de producción de maíz en esa zona de Río Negro asciende a US$1.492,72 por hectárea, lo que incluye labores (todas contratadas, con precios de contratistas), insumos y arrendamiento, como se detalla al final del artículo.

Ello determina un rendimiento de indiferencia de 8,3 toneladas de grano seco de maíz por hectárea. Es decir, 8,3 tn/ha es el rinde mínimo requerido para cubrir el costo total. Con productividades superiores (que se alcanzan sobradamente en Río Negro), el margen sería positivo.

Los cálculos se hicieron sobre la base de los siguientes precios de referencia.

Tipo de cambio = $1.300 por dólar.

= $1.300 por dólar. Gasoil = $1.334 por litro.

= $1.334 por litro. Novillo = $2.850 por kilo (parámetro clave en la determinación del costo de arrendamiento).

= $2.850 por kilo (parámetro clave en la determinación del costo de arrendamiento). Maíz = $235.000 por tonelada de grano seco.

El costo y rinde de indiferencia del maíz en Río Negro

Costo de las labores

Cantidad Precio US$ TOTAL US$/Ha Rastra 2 51,31 102,62 Cincel 1 56,44 56,44 Cultivador 1 41,05 41,05 Siembra 1 51,31 51,31 Fertilizacion 2 41,05 82,09 Fumigacion 2 12,31 24,63 Cosecha 1 143,66 143,66

Costo de los insumos

Cantidad Precio US$ TOTAL US$/Ha Dap 0,1 1030 103 Urea Granulada 0,4 720 288 Glifosato (litros) 6 4,3 25,8 2,4 d (litros) 0,2 6,5 1,3 Insecticida 0,25 9,25 2,31 Semilla (bolsa 80000) 1 170 170 Riegos 6 4,23 25,38 Zanjeadora 1 5,13 5,13 Canon de riego 1 63,08 63,08 Arrendamiento 1 306,92 306,92

COSTO TOTAL (US$/Ha) = 1.492,72