Cuánto cuesta producir peras y manzanas en Río Negro y Neuquén, una introducción a los costos por kilo y por hectárea

Los costos de producción frutícola dependen en buena medida del rendimiento en kilos por hectárea.

En un contexto productivo cada vez más ajustado, un reciente informe del INTA Alto Valle vuelve a poner números concretos sobre una realidad conocida por los productores: producir fruta en la región es cada vez más costoso y depende ampliamente del rendimiento en kilos que se logre por hectárea.

El trabajo del INTA realizado por Patricia Villarreal, Gabriel Podgornik y Katherina Retamal, correspondiente a la temporada 2025/2026, establece que el costo de producción frutícola alcanza los $540,20 por kilo en manzana y $453,70 en pera, bajo un modelo representativo de explotación en los valles irrigados de Río Negro.

Pero detrás de ese número final hay una estructura compleja, donde la mano de obra, las labores culturales y la cosecha explican la mayor parte de lo que se invierte en producir peras y manzanas.

Un modelo que refleja la realidad productiva



El análisis se basa en un establecimiento tipo de 16 hectáreas, con 11 hectáreas efectivamente implantadas: cinco de manzana y seis de pera. Se trata de un esquema tradicional del Alto Valle, con conducción en espaldera, riego por surco y fuerte dependencia del trabajo manual.





Los rendimientos considerados, estimados en 40.000 kilos por hectárea en manzana y 45.000 en pera, son claves para entender los resultados. “El costo unitario varía en función directa de la producción”, advierte el informe, marcando uno de los puntos más sensibles de la actividad.

La mano de obra, en el centro de los costos



Uno de los datos más relevantes del trabajo es el peso de las labores culturales. Solo este componente explica $260,90 por kilo en manzana y $191,30 en pera, convirtiéndose en el principal costo del sistema.

Dentro de este rubro, la mano de obra representa cerca de la mitad del gasto, seguida por insumos y uso de maquinaria. Actividades como sanidad, poda, raleo y riego concentran la mayor demanda de trabajo a lo largo del ciclo productivo.



A esto se suma un costo de cosecha que se ubica en $131,30 por kilo, tanto para manzana como para pera. Este valor incluye no solo el pago a cosechadores y tractoristas, sino también el uso de maquinaria y el traslado de la fruta al galpón de empaque.

El dato no es menor: la cosecha, por sí sola, representa cerca de una cuarta parte del costo total en el caso de la pera y algo menos en manzana.

La clave: producir más para bajar costos



El informe incorpora un análisis de sensibilidad que deja en claro un aspecto central: a mayor rendimiento, menor costo por kilo.



En manzana, por ejemplo, el costo puede bajar de $584 a $505 por kilo si el rendimiento sube de 36 a 44 toneladas por hectárea. En pera, la mejora es similar: de $485 a $423 por kilo.

Este comportamiento evidencia la fuerte dependencia de la eficiencia productiva y explica por qué muchos establecimientos quedan fuera de competencia cuando los rindes caen.

Un dato orientativo, no definitivo



Desde el INTA aclaran que se trata de costos referenciales, construidos a partir de un modelo representativo, por lo que cada productor deberá ajustarlos según su realidad.

Sin embargo, el trabajo ofrece una radiografía clara del negocio frutícola en el Alto Valle: una actividad de alta inversión, fuerte dependencia de la mano de obra y márgenes estrechamente ligados al rendimiento.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.