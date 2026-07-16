Diego Santilli inauguró la Expo Rural 138° con promesas de alivio fiscal para el campo

El Gobierno nacional buscó consolidar su alianza estratégica con el sector agropecuario en uno de los escenarios políticos más potentes del año. Al encabezar el tradicional corte de cintas de la 138° Exposición de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el rumbo económico de la gestión de Javier Milei está empezando a mostrar resultados y afirmó con optimismo que “la Argentina se ha puesto en marcha”.

Acompañado por el presidente de la entidad de productores, Nicolás Pino, el jefe de ministros aprovechó la inauguración oficial para ratificar la sintonía fina entre la Casa Rosada y la mesa de enlace. El discurso oficial esquivó las formalidades burocráticas y apuntó a seducir al corazón productivo con datos concretos de alivio impositivo para el mediano plazo.

Los números del Gobierno: menos retenciones y caída de la presión fiscal

Frente a los reclamos históricos del campo por la quita de gravámenes, Santilli repasó la hoja de ruta que el Palacio de Hacienda diseñó para el sector de cara al cierre del ejercicio anual. El funcionario destacó dos metas fiscales clave con las que el oficialismo busca recuperar la confianza del sector:

Baja de retenciones: el jefe de Gabinete confirmó que este año finalizará con una reducción de dos puntos porcentuales en los derechos de exportación para el trigo y la cebada.

el jefe de Gabinete confirmó que este año finalizará con una en los derechos de exportación para el trigo y la cebada. Presión impositiva en caída: el Gobierno proyecta que el año 2026 cerrará con una presión fiscal del 26,7% sobre el PBI, consolidando un marcado descenso frente al pico histórico del 32,6% registrado en administraciones anteriores.

Sintonía fina y el guiño al motor productivo

La presencia de Santilli en Palermo —en su primer gran test de exposición agropecuaria tras asumir la Jefatura de Gabinete— marca la intención del «Triángulo de Hierro» de Balcarce 50 de mostrar un perfil de gestión más cercano y dialoguista con los sectores generadores de divisas.

“Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo que es la productividad. Desde el día uno, el Presidente viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días”, enfatizó el jefe de ministros.

El acto sirvió para calentar motores antes del ingreso formal de los grandes campeones de la ganadería y la maquinaria pesada al predio ferial, en una muestra que este año estará cruzada por la expectativa de los productores ante el avance de las reformas económicas y la unificación del mercado de cambios.