El crecimiento de Conesa: una oportunidad que trasciende generaciones

Por Francisco Fornieles (*), especial para «Río Negro»

Al pensar sobre las oportunidades de Conesa en este nuevo aniversario de su fundación, lo primero que vino a mi mente fue el enorme potencial de sus tierras irrigables: los valles del Negro Muerto, Colonia Josefa y Guardia Mitre, entre otros.

Mucho se ha dicho sobre lo que esta región es capaz de producir. Existen ejemplos sobrados de productores que, ajustando sus modelos de manejo, han logrado rendimientos espectaculares en carne, alfalfa, maíz, frutos secos, papa, tomate, remolacha, vid y tantos otros cultivos. El potencial está, y en muchos casos ya es una realidad.

Kaita Co, en el valle Negro Muerto. Foto: Juan Thomes.



Sin embargo, al mirar la historia de nuestra provincia surge una pregunta inevitable: ya contamos con valles irrigados —como el Alto Valle y el Valle Medio— y, aun así, la película no siempre ha tenido un final feliz. ¿Por qué debería ser diferente ahora? ¿Acaso no vemos miles de hectáreas abandonadas y una disminución constante de productores desde hace décadas?

Una mirada que piense más allá de lo inmediato



Ese es el gran desafío: aprender de aciertos y errores pasados para que esta vez el desenlace sí sea distinto.

Hay diferencias importantes a tener en cuenta: