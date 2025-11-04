El Gobierno de Javier Milei actualizó la regulación de productos fitosanitarios: «Admitirá ágilmente la importación»

El ministro de Desregulación y Transformación de Argentina, Federico Sturzenegger se refirió a la resolución publicada en el Boletín Oficial que introdujo modificaciones en la regulación de productos fitosanitarios. El funcionario marcó que se «profundiza el cambio iniciado» en el sector siguiendo el pedido del presidente Javier Milei. Además, señaló que se «admitirá ágilmente la importación de productos registrados».

Buscan agilizar los procesos: cambios en la regulación de productos fitosanitarios

La norma de hoy lleva la firma de María Beatriz Giraudo Gaviglio, presidenta del Senasa. «Los requerimientos y los procedimientos establecidos en la presente resolución se focalizan en la mejora de procesos y en su alcance, haciendo más rápidos y eficaces los procedimientos y tornando más eficiente el uso de los recursos disponibles», sostiene los considerandos de la resolución.

En la resolución 458/25 se aprobó un nuevo Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances «para la autorización de establecimientos y/o de las personas humanas o jurídicas que intervengan en la cadena de elaboración en el mercado local, la importación y/o la exportación de productos fitosanitarios, de conformidad con lo dispuesto en la presente norma y los anexos que forman parte integrante de ella”.

En la norma se estableció que «aquellos que aún no tienen antecedentes de registro y uso agrícola en la República Argentina deberán presentar una Declaración Jurada en la que conste que el producto no representa un riesgo para la salud humana, animal ni para el ambiente en el Territorio Nacional».

Federico Sturzenegger sobre los cambios para productos fitosanitarios en el agro

Sturzenegger enumeró algunos de los principales cambios que se estabaleció vinculado a productos fitosanitarios:

Se elimina la exigencia del director técnico en establecimientos.

Se aceptan ensayos internacionales siempre que acrediten buenas prácticas, reduciendo costos y tiempos para registrar productos.

Se admitirá ágilmente la importación de productos registrados y comercializados en los países de alta vigilancia, ahora ampliado con Suiza, Noruega y Liechtenstein.

Si un fitosanitario contiene un Organismos Modificados Genéticamente (OGM) que ya fue aprobado por CONABIA, no requerirá una nueva evaluación.

«Un mercado de agroquímicos más competitivo es mayor productividad para nuestro agro», sostuvo el ministro.

La aclaratoria de la Resolución 458/25 publicada hoy en el Boletín Oficial con firma del titular de @SenasaAR @PiluGiraudo, sobre registro de productos fitosanitarios profundiza el cambio iniciado con la desregulación en el sector en línea con el pedido del presidente @JMilei. En… pic.twitter.com/IphVHfpVjS — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 4, 2025

A continuación, la resolución completa:

En junio se actualizó el sistema de control de productos fitosanitarios

En junio de 2025, el Gobierno nacional informó que mediante la resolución 458/2025 actualizó el sistema de control de productos fitosanitarios. Informaron que la medida creó el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios, al que se incorporarán automáticamente todos los productos ya inscriptos.

Se indicó que se adoptó el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) de Naciones Unidas. Esto «permitirá mejorar la comunicación de peligros para la salud y el ambiente, elevando la seguridad de trabajadores, aplicadores y consumidores», dijeron desde el Ejecutivo nacional.