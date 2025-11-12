El granizo caído en el área frutícola de Río Negro causó daño en un 80 a 90% de la fruta

La caída de granizo ocurrida el lunes 10 de noviembre en chacras ubicadas entre Cipolletti y Chichinales tuvo una intensidad de grado 2 y 3 según un informe reciente del INTA y causó daño en un 80 a 90% de la fruta que crecía en el pulmón productivo del Alto Valle, según los primeros relevamientos realizados en las zonas más afectadas.

El grado 2 se refiere a una intensidad moderada, con un diámetro de granizo de 10 a 17 mm y entre 500 a 2.000 impactos por metro cuadrado, mientras que el nivel 3, de mayor gravedad, muestra diámetros superiores a 17 mm y más de 2.000 impactos por metro cuadrado.

La fuerte intensidad de este fenómeno climático que afectó a la región quedó demostrada porque las piedras barrieron las hojas de los frutales e ingresaron al corazón de la planta donde arrasaron con toda la fruta que encontraron a su paso, incluso arrancando partes leñosas.

Daños por granizo en cerezas en la zona de Guerrico.



De esta manera, la posibilidad de salvar algo de fruta se reduce al mínimo, como quedó demostrado en esta oportunidad, con un nivel de daño muy elevado y una gran afectación de la pera o la manzana que recién comenzaba a ganar tamaño en la planta.

El relevamiento realizado por INTA Alto Valle muestra que la tormenta del 10 de noviembre se desplazó de Oeste a Este y que las zonas críticas afectadas fueron desde Cipolletti a Allen y General Roca (con daños graves), áreas intermedias entre Allen – Roca y Villa Regina – Chichinales (zonas con daños moderados).

A continuación el informe presentado por el INTA, con detalles de lo que fue la tormenta de granizo que causó destrozos en la producción frutícola regional: