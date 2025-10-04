Es de Río Negro y revoluciona el agro con un hidrogel que ya juega en las grandes ligas: «Es un hito»

En plena crisis hídrica, un joven de la Patagonia decidió transformar un problema global en una oportunidad de innovación. Entre 2021 y 2022, mientras estudiaba geología y Neuquén atravesaba una dura sequía, nació la idea de un hidrogel agrícola capaz de retener agua, liberar nutrientes y reducir drásticamente el uso de riego y fertilizantes. Así surgió Hydrix, un desarrollo que pasó de los laboratorios universitarios a los campos productivos, con pruebas exitosas junto a INTA, universidades y empresas líderes como Moño Azul. En esta entrevista, su creador explica cómo se gestó el proyecto y qué beneficios ofrece para la agricultura.

PREGUNTA: ¿Cómo se gestó este proyecto?

RESPUESTA: Nació entre 2021 y 2022, cuando estaba estudiando geología y se declaró la emergencia hídrica en Neuquén, una sequía que sintieron los productores. Yo ya venía emprendiendo, nunca desde el costado de los negocios, pero ese año la Fundación Pampa Energía lanzó un concurso que buscaba estudiantes que propongan soluciones innovadoras como proyectos de negocio. Era la oportunidad de hacer algo desde el lado de la geología que ayude a resolver la crisis del agua. Investigamos qué había en el resto del mundo y vi que se habían empezado a usar, en etapa de investigación, algunos hidrogeles que absorben el agua y la retienen, y que se pueden liberar a nivel de la planta. Pero no existía ninguno que esté desarrollado directamente para el cultivo ni que incorpore nutrientes 100% naturales. Ahí empezamos a ‘cranear’ la idea, la presentamos al concurso de Pampa Energía y lo ganamos en 2023. Compramos los primeros insumos para salir con la primera versión del producto y validarlo. Venían en bolsitas de 180 gramos, destinadas para aficionados a la jardinería, que se siguen ofreciendo, pero nunca fue ese el segmento objetivo al que apuntábamos.

El revolucionario producto, en manos de su creador. Foto: gentileza Axel Córdoba.

P: ¿Apuntaban a productores?

R: Sí, a los grandes productores. Lanzamos Hydrix, y pasamos de ser B2C a B2B. A nivel mundial, el 70% del agua dulce extraída se destina al uso agrícola, y ese mismo porcentaje se desaprovecha porque se infiltra o evapora. Con nuestro producto, el 100% se aprovecha porque queda retenida en la estructura del hidrogel. Hicimos testeos con la Universidad Nacional del Sur, con muy buenos resultados en reforestación de especies nativas en Bahía Blanca. Con el INTA lo probamos en Tucumán con poroto y caña de azúcar, y también con estaciones experimentales privadas. Tenemos el desafío de demostrar estos ahorros por menor uso de agua, de fertilizantes, de energía y menor emisión de dióxido de carbono. La productividad se mantiene reduciendo la mitad del riego y el 35% de fertilizantes.

P: ¿En la Patagonia han probado el producto?

R: Hace poco cerramos con Moño Azul, para hacer un piloto a mayor escala en manzanas y peras en General Roca. Es un hito, porque pasamos a trabajar con una de las empresas frutícolas exportadoras más grandes de Argentina. Arrancamos con cerca de 5 hectáreas, con potencial de ir escalando. También recibimos financiamiento de Young Water Solutions, una organización financiada por el BID, para hacer ensayos en una huerta comunitaria en Fernández Oro, con excelentes resultados.

P: ¿Es fácilmente aplicable en montes, donde se hace cría de secano, a fin de aprovechar mejor las precipitaciones?

R: Es más complicado, pero hemos hecho pruebas con un vivero de Río Negro que ponen césped en grandes extensiones, y el producto funciona muy bien. Si escasean las precipitaciones, retiene en la estructura el agua por al menos 21 días, con lo que la planta tiene la reserva disponible para absorberla por ósmosis cuando lo necesita. La premisa es que el producto tiene que quedar cerca de las raíces de las plantas y con al menos 10 cm de tierra por encima. Se puede aplicar con las mismas maquinarias fertilizadoras o sembradoras.

P: ¿Cómo está compuesto?

R: El principal diferencial que tiene respecto de los otros polímeros en el mercado es que es a base de potasio. Se biodegrada naturalmente en el suelo y se convierte en potasio y agua. Además, tiene nutrientes a base de un carbón mineral altamente oxidado, que aporta los tres elementos básicos y esenciales que una planta necesita durante al menos 6 meses: nitrógeno, potasio y fósforo. El polímero permite que la liberación de los fertilizantes líquidos aplicados sea más lenta de lo normal, optimizando el uso. Hay estudios que dicen que el 65% de los fertilizantes nitrogenados aplicados a un cultivo se pierde porque se lixivian. En conjunto, ahorrás un 35% por lo menos del fertilizante que antes perdías.

P: ¿Es una competencia del riego por goteo?

R: No, son un complemento. El ahorro será enorme si tenés riego por goteo y además el hidrogel. Hemos hecho pruebas en hortalizas y vimos que, incluso reduciendo el riego al 50%, el suelo estaba por encima del nivel de hidratación esperado. Nosotros siempre decimos que es 50% de ahorro de agua, pero es conservador: en algunos casos es muchísimo más. Dependerá del tipo de suelos; por ejemplo, en los suelos arcillosos de la Patagonia se retiene mucho más, por lo que hay que ir viendo también el estado de la planta. En la página web pusimos un calculador de dosificación según varios factores. La retención de agua dura al menos 21 días. La vida útil del producto es de 3 a 5 años, pero la degradación es gradual, por lo que recomendamos renovarlo cada cierto tiempo.

PERFIL

Axel Córdoba

Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Nacional del Comahue. Fundador de Hydrix Agritech, donde desarrolla herramientas para mejorar la eficiencia hídrica y nutricional de los suelos.