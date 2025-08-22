Fernando De Nevares, flamante presidente del CREA: «La gran empresa es la Argentina»

El CREA, la asociación civil sin fines de lucro surgida en 1960 y liderada por empresarios agropecuarios de todo el país, será presidida hasta junio de 2027 por Fernando De Nevares. Es ingeniero en Producción Agropecuaria y pertenece a una familia con larga tradición en el campo.

De Nevares tiene un largo recorrido en la entidad, ocupando varios roles técnicos y ejecutivos. En diálogo con Río Negro Rural, y en la antesala de la edición 2025 del Congreso CREA, destacó el carácter federal de la institución, al sostener que “está en todo el país, desde los valles cordilleranos hasta el Litoral, y desde Salta hasta Tierra del Fuego”.

“Era una buena idea tomar la posibilidad, para devolverle al CREA algo de lo mucho que me dio y para tener la oportunidad de seguir aprendiendo desarrollándome como persona”, indicó sobre el nuevo desafío. Durante su gestión, anticipó que buscará acercar el CREA a la comunidad e incrementar la llegada a los decisores políticos, a través de los medios de comunicación.

Entrevista con Fernando De Nevares

PREGUNTA: ¿Cuál fue su camino previo hasta llegar a la presidencia del CREA?

RESPUESTA: El CREA Bragado fue mi primera experiencia como miembro CREA. Ingresé formalmente en 2005, después de un tiempo de visitas y reconocimiento mutuo. Llego a la dirección del Movimiento CREA en el año 2017, cuando ingreso a la vocalía de la Región Norte de Buenos Aires. Había tenido otros roles en funciones técnicas, pero la Comisión Directiva se compone de la Comisión Ejecutiva y de la mesa de vocales, que es de alguna manera la pata regional. Completé mi vocalía regional en junio del 2019, y me invitaron los presidentes Michael Dover, Santiago Negri y Jorge Sáenz Rozas a ser parte de sus respectivas comisiones ejecutivas. Ahí estuve en el área de Comunicación, donde me tocó dirigir la revista, que hoy ha sido reemplazada por medios digitales. Luego estuve vinculado al área de Integración, que atañe a la vinculación institucional de CREA y la pata educativa. Y en los últimos dos años, fui secretario del Movimiento CREA durante la presidencia de Jorge Sáenz Rozas, y ahí tuve una participación más cercana al rol que hoy me toca desempeñar. Todos los roles en CREA son por dos años, por lo que hay plena seguridad de que mi rol como presidente termina en junio del 2027. Pese a que el estatuto lo permite por motivos de fuerza mayor, por usos y costumbres no hay reelección en CREA.

P: ¿Qué lo llevó a tomar este desafío?

R: En CREA hay un proceso para todo, una metodología muy consensuada entre los miembros. El proceso de determinación de quién sucede al presidente no es la excepción. Después de un proceso surgen nombres; en esta ocasión surgieron cuatro, y uno de ellos era el mío. Tras la propuesta y luego de analizarlo con mi familia primero y la empresa después, decidí que era una buena idea tomar la posibilidad. Por un lado, para devolverle al CREA algo de lo mucho que me dio en todos estos años, y por el otro para tener la oportunidad de seguir aprendiendo y desarrollándome como persona en un rol nuevo.

P: ¿Cree que hay algo que debería cambiar en CREA?

R: Es un movimiento y, como tal, está en cambio permanente. No es estático ni busca serlo, y permanentemente está buscando la mejora continua desde las empresas, los grupos, las regiones y el movimiento en general. Creo que el proceso de cambio que estamos atravesando, y que no arranca con nuestra gestión, tiene que ver con la vinculación al mundo digital. La revista dejó de salir en papel, y costó soltarla porque estaba muy bien valorada por los miembros y todo cambio genera alguna resistencia. La revista pasó de tener una tirada por mes a estar actualizándose todos los días. La vinculación a las nuevas notas es ahora más ágil, más dinámica, y el contenido está más direccionado a cada perfil de los miembros CREA. Esta posibilidad de llegar con la información que a cada perfil de persona que lee le interesa es mucho más potente, y esa es la transformación que CREA está atravesando hoy en día, y tiene mucho por recorrer todavía, es aún incipiente.

P: ¿Qué impronta le gustaría imprimirles a estos dos años de gestión?

R: Son dos años que pasan muy rápido. Seguramente, voy a cosechar la siembra de algunos antecesores, y voy a sembrar otras semillas, propuestas y proyectos que cosecharán otros. La idea es generar herramientas y conocimientos para las propias empresas, pero especialmente pensando en la gran empresa que es Argentina. Esta es una frase que repetían mucho los fundadores y que me gusta tomar cada vez que puedo porque el bien común es, al final del día, el bien de cada uno de los que estamos habitando y generando estas producciones en todo el país. Esto incluye a las familias, a los equipos y a las comunidades que nos rodean que están siempre presentes en las conversaciones de CREA. Creo que la incidencia se genera con más comunicación, y CREA ha trabajado en iniciar este proceso de transformación. Como siempre, es una frazada corta que cuando se pone el foco especialmente en un lugar, se lo pierde en otro, pero creo que hoy tenemos que estar más vinculados con los medios, y a través de ellos llegar a los decisores políticos y a compartir con nuestras comunidades lo que CREA genera.

P: ¿Cómo ve la actualidad del agro argentino?

R: Desafiante y muy variable en función de cada producción, pero con un gran paraguas que cubre a todas: los cambios de contexto tan fuertes, no solo climáticos sino también políticos, hace que las actividades se enfrenten a desafíos permanentes. Hoy hay producciones muy disímiles, pero en general las ganaderías están atravesando un buen momento, por cuestiones internacionales y por cuestiones más domésticas de competitividad. Por el contrario, las producciones agrícolas están pasando un momento de dificultad porque los costos medidos en dólares están, históricamente, en niveles muy altos. No está siendo fácil la coyuntura para la agricultura, quizás sí para la ganadería, pero el cambio de contexto casi continuo que tenemos es un desafío en sí mismo.