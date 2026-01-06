Fruticultura: en vísperas del inicio de la cosecha, emiten un alerta sanitario para el Alto Valle

Las condiciones meteorológicas del 5 de enero de 2026 generaron condiciones predisponentes para la infección de sarna y mancha marrón del peral, a días de que se inicie la cosecha. Los valores del índice de riesgo de infección varían a lo largo de las localidades del Alto Valle, con San Patricio del Chañar (Neuquén), Cervantes y General Roca (Río Negro) encabezando el ránking de peligrosidad.

Alerta sanitario tras la lluvia: sarna y mancha marrón

Para sarna del peral (Venturia pyrina), las variedades más susceptibles son Williams y Red Bartlett, mientras que para mancha marrón (Stemphylium vesicarium) las más susceptibles son D’Anjou y Abate Fetel. Packham’s presenta susceptibilidad intermedia y Williams es poco susceptible.

Para el caso de sarna, se debe recordar que condiciones ambientales favorables en estos momentos pueden generar infecciones latentes que manifiestan sus síntomas durante la conservación.

Las infecciones de ambas enfermedades pueden generarse a partir de las ascosporas de las hojas del suelo y de los conidios provenientes de las infecciones primarias. Se conoce, a partir de estudios recientes realizados en la zona, que la liberación de las ascosporas se puede producir durante todo el desarrollo de los frutos.

Para Stemphylium vesicarium (mancha marrón), las condiciones óptimas para el desarrollo de la infección incluyen períodos de 10 horas de hoja mojada y temperaturas entre 20 y 25 °C. Los registros meteorológicos recientes en varias localidades se consideran de riesgo para la enfermedad. Si en los montes con presencia previa de mancha marrón se han registrado más de 7 horas de hoja mojada, y no se aplicaron tratamientos antes de las condiciones meteorológicas predisponentes, deben aplicarse lo antes posible después de las lluvias, teniendo en cuenta los períodos de carencia de los productos disponibles y las fechas de cosecha programadas.

(*) Por INTA.

