Fuerte expectativa por el Remate de Invernada de la Patagonia en Junín de los Andes con 3.000 cabezas anotadas

La ganadería patagónica tendrá una de sus citas más relevantes este sábado 11 de abril con la realización del Remate de Invernada de la Patagonia, organizado por Neiman Servicios con el martillo de la firma Paz Hnos., que se llevará a cabo desde las 15 horas en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén, en Junín de los Andes.

El encuentro, que también podrá seguirse vía streaming, combina volumen de hacienda, condiciones comerciales competitivas y una agenda de actividades técnicas, consolidándose como un espacio clave para el sector.

Uno de los aspectos centrales del remate será el volumen: saldrán a la venta unas 3.000 cabezas, con categorías que cubren buena parte de la demanda ganadera regional.

El detalle del encierre incluye 2.000 terneros y terneras, 450 vacas secas, 300 vaquillonas y novillitos de invernada, 200 vacas preñadas o con cría y 50 vaquillonas Angus destinadas a entore.

Se trata de una oferta que refleja el perfil productivo de la Patagonia y que genera expectativas tanto en criadores como en invernadores, en un contexto donde la reposición sigue siendo una variable clave.

Plazos y herramientas financieras



En materia comercial, el remate contará con distintas alternativas de financiamiento. Se ofrecerán plazos de 30 y 60 días para la invernada, mientras que para la categoría vacas habrá opciones de 30, 60 y 90 días.

A esto se suma la posibilidad de operar con tarjetas y convenios bancarios vinculados al sector agropecuario, lo que amplía el acceso al crédito y facilita la concreción de negocios.

Uno de los aspectos centrales del remate será el volumen: saldrán a la venta unas 3.000 cabezas, con categorías que cubren buena parte de la demanda ganadera regional».

La actividad comenzará por la mañana con una serie de charlas técnicas abiertas al público. A las 10 horas se realizará una presentación de la Alianza del Pastizal, enfocada en estrategias para conservar la biodiversidad en sistemas productivos.

Más tarde, a las 11:30, será el turno de una charla sobre balanzas Hook, donde se abordarán temas vinculados a conectividad, aplicaciones y nuevas normativas del SENASA.

El programa se completa con un almuerzo a las 13 horas, previo al inicio del remate, previsto para las 15.

Modalidad mixta y alcance regional



El evento se desarrollará en formato presencial, pero también contará con transmisión online, una herramienta que en los últimos años ganó protagonismo en los remates ganaderos. Esta modalidad permite ampliar la participación de compradores, generar mayor competencia en la puja y consolidar precios más representativos del mercado.

El Remate de Invernada de la Patagonia se posiciona, una vez más, como un espacio de referencia para productores, consignatarios y actores de la cadena ganadera.

Con un encierre significativo, condiciones comerciales atractivas y una propuesta que combina capacitación y negocios, la jornada del sábado promete ser un termómetro del momento que atraviesa la actividad en la región.

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