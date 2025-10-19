Ganadería bovina en Neuquén: “La idea es exportar genética y carne de Wagyu”

PREGUNTA: ¿Qué es el Wagyu?

RESPUESTA: El Wagyu es una raza bovina de origen japonés muy apreciada por las características particulares que presentan los distintos cortes cárnicos que ofrece.

P: ¿Y cuáles son esas características que definen a esta carne?

R: Es totalmente diferente a la carne común, con mucha grasa intramuscular, con un gran marmoleo, tiene un sabor un poco más suave que la carne de razas tradicionales en el mercado argentino como Angus y Hereford, lo que está definido por el tipo de crianza y por la alimentación que recibe el animal.

Lucio Agúndez, médico veterinario, criador de la raza Wagyu en Neuquén.



P: ¿Cuándo comenzó con la crianza de la raza?

R: Nosotros estamos desde 2018 realizando cruzas con la raza Angus, y ahora ya hacemos embriones que están acá en pie en la rural para muestra. Esto que se ve acá en el corral es Wagyu puro, son los primeros embriones nacidos en la Patagonia, un ternero y una vaquillona.

P: ¿Cómo está hoy el desarrollo del negocio que comenzaron en 2018?

R: Hoy ya tenemos genética a la venta y estamos vendiendo nuestra carne en varios restaurantes. Chef reconocidos usan nuestros productos y se va haciendo conocido en el mercado.

P: ¿Cuán trabajoso es meter un producto de este tipo en el mercado?

R: Cuesta, pero bueno, soy una persona muy insistente con mis ideas, además de que soy pro a hacer cosas todo el tiempo. En la Expo Rural del Alto Valle nos dieron el espacio para poder mostrarnos y después si vendemos o no vendemos es otra cosa.

P: ¿Cómo visualizan la aceptación de la carne de Wagyu en el mercado, la gente lo sigue viendo como algo exótico?

R: Ya no tanto. Ahora la gente ya no te pregunta que es Wagyu, te dice lo vi en el diario, escuché hablar de esta carne. Hay mayor conocimiento del producto y eso es muy satisfactorio para nosotros.

El chef René Cid cocinó diversos platos con carne de Wagyu en la Expo Rural del Alto Valle..



P: Esta participación en la Expo Rural también ayuda…

R: Esta acción que llevamos adelante este fin de semana influye mucho en el mayor conocimiento por parte del público. Acá trajimos al chef René Cid, de la ciudad de Bariloche, para que cocine en el momento y los asistentes a la Expo puedan probar la carne de Wagyu.

P: ¿Cuál fue el objetivo de la presentación?

R: La idea fue presentar el animal de maneras diferentes, los distintos cortes, acá utilizamos matambre, también hubo albóndigas y osobuco braseado.

Wagyu, una raza bovina de origen japonés.



P: Previo a incursionar con la raza Wagyu ¿qué producción tenían en el campo?

R: Hacíamos cría y engorde Angus, pero solo rodeo general. Recién el año que viene vamos a tener papeles para poder venir a competir a pista.

P: ¿El sistema de cría de Wagyu que se utiliza acá es similar a lo que se hace en Japón?

R: No, es totalmente distinto. Los japoneses en una hectárea te hacen todo, te ponen 200 animales bajo techo y esa es toda su producción. Los míos reciben una cría a campo con pasturas, y se suplementan a partir del año y medio aproximadamente. Y si es macho se castran y ahí se ponen para hacer tipo buey.

P: ¿Se adaptó bien la raza a la zona?

R: Muy bien. Acá se les da todo lo mejor que se les puede dar, tiene que ser así, porque sino después esa hembra no me da el ternero que necesito, no rinden.

P: ¿Qué planes tienen en vista para continuar con el proyecto Wagyu?

R: La idea es exportar, mandar genética afuera, a los mercados que busquen carne de calidad y genética de calidad. Los japoneses, por ejemplo, ya no venden genética, ellos venden carne nada más.

P: ¿Kobe y Wagyu es lo mismo?

R: Toda carne de Kobe es Wagyu, pero no toda la carne de Wagyu es Kobe. La carne de Kobe pasa por un minucioso control de expertos japoneses que observan todas sus características y si cumple con todos los requisitos necesarios le ponen el sello. Pero hablamos de un animal cada 100, y en ese caso el valor de venta sube bastante, para tener una idea el kilo de carne Kobe puede valer 1.500 dólares y la de Wagyu unos 200 o 300 dólares.

P: ¿Cómo ves los precios de la hacienda en general en la región?

R: Para mí son buenos precios, pero es relativo. Si vendo un toro en 3 o 4 millones de pesos a mí me alcanza y capaz que a otro le sirve más que valga 8. Aunque si tengo un toro que tiene una genética importante y lo quiero vender en 20 millones pero me lo pagan 8, eso no va a cubrir mis expectativas.

Perfil



Lucio Agúndez, médico veterinario y productor ganadero en la zona de Plottier, en Neuquén. En 2018 decidió emprender la crianza de la raza Wagyu, bovinos de origen japonés, y ya muestra los resultados alcanzados en campos patagónicos.