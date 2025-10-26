Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 26 de octubre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 26 y madrugada del 27 de octubre 2025

Para la noche de hoy vientos en disminución del sudeste. Nubosidad variable, algunos periodos inestables sobre los valles. Alta presión atmosférica. Baja probabilidad de heladas. Para la zona de Río Colorado la temperatura puede estar por debajo de 0°C.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 26 y madrugada del 27 de octubre 2025

Cielo: Nubosidad variable.

Vientos: débiles del sudeste.

Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 26 y madrugada del 27 de octubre 2025

Cielo: Nubosidad variable.

Vientos: débiles del sudeste.

Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 26 y madrugada del 27 de octubre 2025

Cielo: Nubosidad variable.

Vientos: moderados del sudoeste.

Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 26 y madrugada del 27 de octubre 2025

Cielo: Nubosidad variable.

Vientos: débiles del sudeste.

Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 26 y madrugada del 27 de octubre 2025

Cielo: Nubosidad variable.

Vientos: débiles del sudeste.

Probabilidad de heladas: débiles.

débiles. Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 26 y madrugada del 27 de octubre 2025

Cielo: Nubosidad variable.

Vientos: débiles del sudeste.

Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.