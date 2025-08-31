Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 31 de agosto de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025

Continúa el ingreso de aire frío del sudoeste con vientos moderados sobre el oeste y períodos inestables hacia el este. Mejoramientos temporarios sobre la madrugada con probables enfriamientos, especialmente sobre Valle Medio e Inferior.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer.

: mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste.

: débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas : bajas

: bajas Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer.

: mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste.

: débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas : bajas

: bajas Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer.

: mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste.

: débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto e inestable, mejorando sobre la madrugada.

: mayormente cubierto e inestable, mejorando sobre la madrugada. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles del oeste-noroeste.

: débiles del oeste-noroeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025

Cielo : cubierto e inestable, mejorando sobre la madrugada.

: cubierto e inestable, mejorando sobre la madrugada. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles del oeste-noroeste.

: débiles del oeste-noroeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025

Cielo : mayormente cubierto con tormentas, mejorando sobre la madrugada.

: mayormente cubierto con tormentas, mejorando sobre la madrugada. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del oeste-sudoeste.

: débiles del oeste-sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.