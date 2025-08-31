Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 31 de agosto de 2025
El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa baja probabilidad de heladas durante la noche del 31 de agostoy la madrugada del 1 de septiembre. Conocé acá los detalles.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.
La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.
Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025
Continúa el ingreso de aire frío del sudoeste con vientos moderados sobre el oeste y períodos inestables hacia el este. Mejoramientos temporarios sobre la madrugada con probables enfriamientos, especialmente sobre Valle Medio e Inferior.
Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025
- Cielo: mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer.
- Presión: en paulatino descenso.
- Vientos: débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste.
- Probabilidad de heladas: bajas
- Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.
Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025
- Cielo: mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer.
- Presión: en paulatino descenso.
- Vientos: débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste.
- Probabilidad de heladas: bajas
- Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC
Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025
- Cielo: mayormente cubierto, parcialmente nublado sobre el amanecer.
- Presión: en paulatino descenso.
- Vientos: débiles a moderados del oeste rotando al sudoeste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC
Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025
- Cielo: mayormente cubierto e inestable, mejorando sobre la madrugada.
- Presión: en leve descenso.
- Vientos: débiles del oeste-noroeste.
- Probabilidad de heladas
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025
- Cielo: cubierto e inestable, mejorando sobre la madrugada.
- Presión: en leve descenso.
- Vientos: débiles del oeste-noroeste.
- Probabilidad de heladas
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre de 2025
- Cielo: mayormente cubierto con tormentas, mejorando sobre la madrugada.
- Presión: en paulatino descenso.
- Vientos: débiles del oeste-sudoeste.
- Probabilidad de heladas: baja.
- Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC
*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.
Comentarios