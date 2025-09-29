Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del lunes 29 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 29 y madrugada del 30 de septiembre 2025



Se mantiene el ingreso de aire frío y seco del sudoeste con vientos moderados en disminución durante la madrugada. Probables enfriamientos hacia el oeste de los valles con la calma de los vientos hacia horas cercanas al amanecer.



Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 29 y madrugada del 30 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del oeste, en disminución hacia el amanecer.

: moderados del oeste, en disminución hacia el amanecer. Probabilidad de heladas.

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 29 y madrugada del 30 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del oeste, en disminución hacia el amanecer.

: moderados del oeste, en disminución hacia el amanecer. Probabilidad de heladas.

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 29 y madrugada del 30 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del oeste, en disminución hacia el amanecer.

: moderados del oeste, en disminución hacia el amanecer. Probabilidad de heladas.

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 29 y madrugada del 30 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del oeste-sudoeste, débiles hacia el amanecer.

: moderados del oeste-sudoeste, débiles hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 29 y madrugada del 30 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del oeste-noroeste, débiles hacia el amanecer.

: moderados del oeste-noroeste, débiles hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 29 y madrugada del 30 de septiembre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del noroeste, débiles hacia el amanecer.

: moderados del noroeste, débiles hacia el amanecer. Probabilidad de heladas: baja

Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.