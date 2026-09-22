El gobierno de México advirtió sobre el avance del huracán Polo: qué día podría llegar al país

El avance del Huracán tropical Polo mantiene en máxima alerta a las autoridades meteorológicas y al Gobierno de México debido a su firme desplazamiento por las aguas del Océano Pacífico, con una trayectoria que amenaza directamente a varias entidades del sudoeste del país.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado urgente a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil ante el riesgo que representa este fenómeno meteorológico.

De acuerdo con los reportes de los especialistas climáticos, el sistema presenta un desarrollo acelerado y una rápida intensificación, lo que provocará un aumento progresivo de la potencia de sus vientos a medida que se desplace frente a la franja costera mexicana.

Ante este escenario de vulnerabilidad, los grupos de emergencia de los distintos estados involucrados desplegaron protocolos preventivos que incluyen la preparación de refugios temporales y la coordinación entre organismos de seguridad en todo el litoral del Pacífico.

Huracán Polo en México: qué día llegaría y las alertas del gobierno

El ciclón Polo es catalogado como uno de los sistemas meteorológicos más potentes de la temporada 2026 en la región del Pacífico. Se formó a partir de condiciones marítimas propicias para la convección, fortaleciéndose a medida que absorbe la humedad y el calor de las aguas templadas del océano.

Aunque las proyecciones indican que el centro (denominado ojo) del huracán no tocará tierra firme de forma directa en el territorio nacional, sus extensas bandas nubosas cubrirán gran parte de la costa. Esto ocasionará fuertes precipitaciones, ráfagas de viento de gran intensidad y un oleaje elevado que condicionarán las actividades de la zona.

Ante la posible alteración de la costa, las zonas costeras son las más vulnerables por posibles crecidas del nivel del mar

Las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional Mexicano y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señalan que el ciclón alcanzará rápidamente la categoría 3 de intensidad y se potenciará posteriormente hasta convertirse en un huracán de categoría 4. Sobre esta amenaza, la presidenta de México solicitó la mayor cautela a la población y la estricta información en medios gubernamentales.

Cuándo y a qué hora llegaría el Huracán Polo a las costas de México

Los pronósticos de la trayectoria oficial confirman que el impacto de las bandas nubosas sobre el estado de Guerrero comenzará a sentirse con fuerza a partir del martes 22 de noviembre a las 12 del mediodía. En ese momento, el fenómeno se ubicará fortalecido como huracán de categoría 3 a unos 200 kilómetros de la costa.

La fuerza del ciclón seguirá incrementándose con el correr de las horas, alcanzando la categoría 4 hacia la medianoche del martes y durante la madrugada del miércoles 23 de noviembre, momento en que registrará su mayor potencia frente al litoral marítimo.

Como consecuencia de este desplazamiento, las autoridades de la región dispusieron la suspensión de clases en todos los niveles educativos y el cierre preventivo de actividades públicas en zonas vulnerables, extendiendo las alertas por lluvias y marejadas a los estados de Colima, Jalisco y Michoacán.

Con información de Ámbito.