Javier Rotondo, vicepresidente de CRA: “Argentina requiere consenso, trabajo e instituciones fuertes”

La presencia de Javier Rotondo en la 49ª Exposición Rural de Río Colorado tuvo un mensaje que excedió el saludo institucional. El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas llegó a la muestra en representación de una entidad que, según explicó, busca modificar la manera de vincularse con los distintos niveles del Estado y fortalecer la participación de los productores en las instituciones.

“La dirigencia agropecuaria cambió porque el país cambió”, afirmó Rotondo ante productores, dirigentes y autoridades. Y explicó que durante muchos años las entidades rurales estuvieron acostumbradas a una dinámica marcada por la protesta y la resistencia frente a gobiernos que, según su mirada, no comprendían al sector.

“Hoy esos tiempos cambiaron, nos hacen dialogar”, señaló.

Para el dirigente, ese cambio de escenario obliga también a modificar las herramientas de representación. “Argentina requiere consenso, requiere trabajo no sólo desde el gobierno nacional, también con los gobiernos provinciales”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de que las entidades intermedias, las sociedades rurales y los gobiernos puedan trabajar de manera articulada. “Ese es el norte, ese es el camino”, resumió.

El valor de las exposiciones



Rotondo ubicó a las exposiciones rurales como uno de los espacios fundamentales para ese nuevo vínculo entre productores, dirigentes y autoridades. Destacó especialmente la necesidad de que los representantes de CRA estén presentes en los territorios, escuchando las problemáticas y acompañando a las sociedades rurales.

“Tratamos de estar en los territorios y hoy no es la excepción”, afirmó en Río Colorado.

En su mirada, las muestras ganaderas son mucho más que una exhibición de hacienda. Son el resultado del trabajo institucional sostenido durante años y una expresión concreta del esfuerzo de los productores y cabañeros.

“Estas exposiciones ganaderas son el fruto del trabajo y el esfuerzo”, remarcó.

Desde esa perspectiva, la participación de los dirigentes en las muestras tiene también el objetivo de conocer de primera mano las realidades productivas de cada región y trasladarlas luego a los ámbitos provinciales y nacionales.

La ley de carnes y la defensa de la producción



Uno de los puntos centrales de su discurso fue la valoración que CRA realiza sobre la sanción de la nueva legislación vinculada con la producción de carnes en Río Negro.

Rotondo consideró que se trata de un avance y destacó el trabajo conjunto entre la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y el Gobierno provincial.

“Es un avance del Gobierno en la ley de carnes que esta provincia ha podido sancionar y que va en la dirección correcta de hacerle la vida más fácil al sector productivo de la provincia”, sostuvo.

El dirigente reconoció que algunas de estas decisiones generan debates con sectores que mantienen una mirada diferente respecto de la relación entre producción y ambiente. Sin embargo, fue contundente al reivindicar el papel de los productores agropecuarios en la conservación de los recursos naturales.

“El ambientalista número uno de la República Argentina es el productor agropecuario”, afirmó.

Y explicó su posición: “Interactuamos, vivimos, nos desarrollamos y estamos en permanente contacto con la naturaleza y queremos dejar ese campo productivo y sustentable en nuestros hijos”.

Para Rotondo, la discusión no debería plantearse entre producción y ambiente como conceptos contrapuestos, sino alrededor de la posibilidad de desarrollar sistemas productivos sustentables que permitan sostener la actividad en el tiempo.

Carne con hueso: “El estatus sanitario se debe igualar siempre para arriba”



Otro de los temas que ocupó un lugar importante en su exposición fue el debate sobre el ingreso de carne con hueso hacia la Patagonia y el mantenimiento de las condiciones sanitarias.

49° Exposición Rural de Río Colorado.



Rotondo sostuvo que CRA mantiene una posición definida frente a cualquier decisión que pueda poner en riesgo el estatus sanitario de la región.

“Por intereses comerciales coyunturales no se puede poner en vilo un estatus sanitario que se debe igualar siempre para arriba”, planteó.

La defensa de los estándares sanitarios, especialmente en materia de fiebre aftosa, fue presentada por el dirigente como una condición necesaria para pensar el futuro de la ganadería argentina y su inserción en los mercados internacionales.

“Tenemos que igualar nuestros estándares sanitarios en lo que refiere a fiebre aftosa y a la sanidad animal, y pensar el futuro del mercado de la carne hacia arriba y no por intereses comerciales y circunstanciales”, expresó.

Bonos de carbono: una oportunidad para el productor



En otro tramo de su exposición, el vicepresidente de CRA puso el foco en una cuestión que comienza a adquirir mayor relevancia para las actividades agropecuarias: los mercados y bonos de carbono.

Luego de su discurso en la inauguración de la Expo Rural de Río Colorado, Javier Rotondo dialogó con Río Negro Rural.



Rotondo señaló que la Argentina y Río Negro tienen condiciones que permiten pensar en el balance de carbono como una oportunidad económica para los productores.

Pero estableció una condición que, para CRA, resulta central: la propiedad de ese beneficio.

“Los bonos de carbono son de los que los producen”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el negocio debe permanecer dentro del ámbito de la propiedad privada y que la actividad agropecuaria debe ser protagonista de las nuevas oportunidades que surjan alrededor del carbono.

“Vamos a defender siempre que sea de la propiedad privada”, indicó, para luego remarcar: “El negocio de los bonos de carbono va a ser de los productores”.

Según explicó, CRA está trabajando sobre esta posición en el ámbito legislativo nacional.

Vandalismo rural y una agenda legislativa



La agenda de CRA también incluye otros temas que, de acuerdo con Rotondo, requieren una respuesta específica desde el Estado. Entre ellos mencionó el vandalismo rural y la necesidad de contar con herramientas que contemplen las particularidades del delito en las zonas productivas.

“Presentamos un proyecto motorizado por CRA y acompañado por las entidades sobre vandalismo rural”, señaló.

La intención, explicó, es abordar una problemática que presenta características diferentes según la producción y la región del país.

Para el dirigente, el trabajo legislativo se transformó en uno de los espacios donde las entidades rurales deben tener una presencia activa. CRA, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y el movimiento cooperativo, señaló, vienen trabajando dentro de la Mesa de Enlace sobre distintos proyectos y planteos.

“Hay que cambiar el chip”



La idea de cambiar la forma de ejercer la representación rural atravesó buena parte de su discurso.

Rotondo planteó que el actual escenario abre una oportunidad para pasar de una dirigencia basada fundamentalmente en la protesta a otra con mayor capacidad de elaborar propuestas y participar en las decisiones.

“Tenemos una oportunidad de cambiar la manera de hacer dirigencia rural”, sostuvo.

Pero ese cambio, aclaró, no depende solamente de quienes ocupan cargos institucionales. También requiere una mayor participación de los productores.

“Nos hace falta propuesta, nos hace falta cabeza, nos hace falta materia gris. Nos hace falta que nos acompañen, que nos peticionen, que trabajen en las entidades”, reclamó.

Para Rotondo, las instituciones rurales fuertes son una condición indispensable para construir una Argentina con mayor previsibilidad y desarrollo.

“La única manera de recuperar este camino exitoso que podemos llegar a tener de aquí en adelante como país es con instituciones fuertes”, afirmó.

El productor como protagonista



Sobre el cierre, el dirigente hizo un llamado directo a los productores de Río Colorado y de toda la provincia a involucrarse más activamente en sus sociedades rurales.

“Vengan a la Sociedad Rural de Río Colorado, participen”, pidió.

Y dejó una definición que sintetizó el sentido de su mensaje: “Nosotros somos mandatarios de la voluntad de ustedes”.

Productores ganaderos y dirigentes rurales en la Expo de Río Colorado.



Rotondo insistió en que las entidades necesitan productores que participen, cuestionen, aporten ideas y exijan respuestas. En su concepción, la representación gremial no puede funcionar separada de quienes le dan sentido.

La conclusión fue también una definición política sobre el papel que, a su entender, debe asumir el sector agropecuario en esta nueva etapa: “Argentina no se salva con salvadores. Se salva con cada uno de nosotros poniendo un norte a que sea un país vivible de una buena vez”.

Desde Río Colorado, el vicepresidente de CRA dejó así planteada una agenda que combina producción, sanidad, ambiente, legislación y fortalecimiento institucional, pero que tiene un punto común: la necesidad de que el productor vuelva a ocupar un lugar central en las decisiones que definen el futuro de la actividad.

Un debate que va más allá de la barrera



En una charla posterior con Río Negro Rural, Javier Rotondo profundizó sobre uno de los temas que más atraviesan actualmente a la ganadería patagónica: el futuro del estatus sanitario y la vacunación contra la fiebre aftosa.

Con una mirada que buscó diferenciar el debate sanitario de las discusiones coyunturales, reconoció que existen posiciones distintas y que el avance hacia un esquema sin vacunación requiere analizar cuidadosamente las condiciones epidemiológicas de cada región.

Rotondo recordó que es veterinario y que pertenece a una generación que prácticamente no tuvo contacto directo con la enfermedad. “Yo la aftosa la vi en fotos”, comentó, al recordar que conoció la enfermedad a través de su abuelo y de la experiencia de generaciones anteriores.

La discusión, según explicó, cambió sustancialmente respecto de décadas atrás. Mencionó especialmente el proceso seguido por Brasil, que avanzó hacia el reconocimiento de zonas libres sin vacunación, y también puso como ejemplo a Uruguay, que mantiene mercados de alto valor mientras continúa vacunando.

Por eso, consideró que no existe una única receta y que el análisis debe ser mucho más profundo. “Hay que buscarle la vuelta para ser inteligente”, sostuvo.

En su opinión, las decisiones vinculadas con la vacunación no deberían responder exclusivamente a intereses políticos o comerciales. “Las decisiones de dejar de vacunar nunca tienen criterio epidemiológico, son siempre políticas”, planteó, abriendo una discusión que seguramente continuará en el sector ganadero durante los próximos años.

Una mirada sobre el Gobierno nacional



La conversación posterior también permitió conocer su evaluación del escenario político y económico nacional. Rotondo reconoció que el productor agropecuario acompaña buena parte de las ideas vinculadas con la apertura de mercados, la competitividad y una economía más liberal.

“El productor es liberal”, afirmó, aunque inmediatamente planteó que existe también una memoria reciente que condiciona esa relación con el Gobierno.

En ese sentido, sostuvo que el productor mira hacia atrás y recuerda experiencias anteriores, por lo que no todo se explica exclusivamente desde el apoyo a determinadas políticas económicas.

“No me gusta la forma, no me gusta el estilo”, señaló al referirse a algunos aspectos de la gestión nacional.

Sin embargo, evitó ubicar su mirada en una oposición frontal. Por el contrario, consideró que el Gobierno logró instalar algunas cuestiones que el sector productivo considera importantes, especialmente el equilibrio fiscal y el combate contra la inflación.

Para Rotondo, el desafío ahora pasa por lograr que esas variables se traduzcan en mayor actividad económica.

“El gran desafío es poner la actividad económica un poquito más firme”, sostuvo.

Y agregó una reflexión que puede resultar particularmente relevante para el sector productivo: si la recuperación económica depende solamente del llamado “derrame”, el proceso puede llevar demasiado tiempo.

“Vamos a ver cómo lo logra”, planteó.

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