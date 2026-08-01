Claudio Echeverri volvió al Manchester City y picó un penal en un amistoso

El Diablito tuvo un buen ingreso en el conjunto inglés y anotó el único tanto en la tanda de penales.

Tras su regreso del Girona de España, donde jugó cedido en la última parte de la temporada pasada, Claudio Echeverri volvió a tener minutos con el Manchester City en la gira del club inglés por Asia.

Su equipo, ahora dirigido por Enzo Maresca en reemplazo de Pep Guardiola, empató 1-1 frente al Inter de Milán en un amistoso de pretemporada, pero cayó en la definición por penales 3-1.

El penal que picó el Diablito Echeverry en su vuelta al Manchester City

El argentino, quien ingresó en el minuto 68 en reemplazo de Phil Foden, fue el único que anotó el penal para los Citizens, tras picársela al arquero.

¡LA PICÓ EL DIABLITO! El penal de Echeverri en el amistoso que el Manchester City perdió con Inter. pic.twitter.com/8i9CTNcIpA — TyC Sports (@TyCSports) August 1, 2026

Los goles del partido fueron obra de Divin Mubama, a los 14 minutos, para el elenco inglés y puso la igualad Benjamin Pavard sobre los veinte, también de la primera parte.

Al finalizar igualados, y solo a modo de determinar el ganador, se recurrió a la definición por penales que fue para el club italiano.

En otros amistosos de pretemporada, Arsenal goleó como visitante a Girona por 4-1 y Real Madrid empató 2-2 con Fiorentina en el regreso de José Mourinho al banco del equipo español después de 13 años.