En Expoagro 2026 se habló de Río Negro como la nueva frontera para la ganadería argentina

El aumento de la demanda internacional de carne bovina está impulsando nuevas inversiones en el sector ganadero. El fenómeno no solo fortalece la actividad en las regiones tradicionales del país, sino que también promueve la expansión de la frontera productiva hacia zonas con menor desarrollo histórico, donde Río Negro emerge como una provincia con gran potencial.

La clave para ese crecimiento está en la incorporación de razas adaptadas a las condiciones de la Patagonia y en el desarrollo del riego, que permite asegurar la producción de alimento para el ganado.

Angus, la llave para el crecimiento de la ganadería en Río Negro

Durante Expoagro 2026, una de las principales muestras del campo argentino realizada del 10 al 13 de marzo en la ciudad bonaerense de San Nicolás, la ganadería fue uno de los ejes centrales. El renovado protagonismo del sector responde a la fuerte demanda global y al diagnóstico de analistas que prevén que el consumo de carne bovina continuará creciendo durante los próximos años.

Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, describió el contexto actual como especialmente favorable para la actividad. “Es un año particular para la ganadería, con buenos valores, mercados abiertos y sin restricciones para exportar”, señaló.

«No hay capacidad en la oferta mundial para responder a una demanda tan fuerte, por lo que los valores se mantendrán firmes.» Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus.

Según explicó, los especialistas del sector coinciden en que la demanda internacional seguirá sostenida por un largo período. “Hay nuevos países que están aumentando su consumo de carne bovina y modificando sus hábitos alimentarios. No hay capacidad en la oferta mundial para responder a una demanda tan fuerte, por lo que los valores se mantendrán firmes”, afirmó.

En ese escenario, Derito destacó el potencial productivo de distintas regiones del país. “En la geografía argentina hay muchas zonas donde la única producción posible es la ganadera, ya sea con vacas, ovejas o cabras. Eso permite aprovechar áreas límite que, con mercados abiertos, se vuelven estratégicas para el país”, explicó.

Uno de los cambios más visibles se está produciendo en el sur. La caída del mercado mundial de la lana, reemplazada en gran medida por fibras sintéticas, provocó un retroceso del sector ovino y abrió espacio para el avance de la ganadería bovina. “Se está corriendo la frontera ganadera hacia el sur y la raza Angus pisa fuerte en la Patagonia. El proceso lleva tiempo, porque primero hay que encontrar rodeos que se adapten a las condiciones climáticas y al tipo de pastizales. Pero una vez que se logran esas madres adaptadas, el sistema productivo empieza a consolidarse”, detalló.

Las perspectivas de crecimiento en la Patagonia, según el presidente de Angus, son amplias. En distintas zonas, la ganadería bovina ya comenzó a reemplazar a las producciones ovinas y caprinas, al tiempo que se incorporan nuevas pasturas megatérmicas que mejoran la productividad.

Como ejemplo, Derito mencionó el caso del sur de San Luis. “Hace años esos campos tenían una carga de una vaca cada diez hectáreas. Con la incorporación de pasturas como digitaria y pasto llorón, adaptadas desde Sudáfrica, hoy estamos en una vaca cada tres hectáreas. Triplicamos la receptividad con trabajo técnico”, señaló.

Nutrida concurrencia en la edición 2026 de Expoagro, una de las principales muestras del campo argentino. Foto: Patricia Martino.

La búsqueda ahora se orienta a desarrollar especies forrajeras que se mantengan verdes durante el invierno para sostener la condición corporal de los animales, un desafío clave para las regiones más frías.

El crecimiento de la actividad también podría darse en zonas agrícolas marginales. Con los precios actuales de la carne, la ganadería vuelve a ganar terreno en áreas de bajo rendimiento agrícola bajo secano y en sistemas mixtos donde aumenta la participación del rodeo.

Darío Marinozzi, presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), coincidió en que el sector atraviesa un momento favorable, con valores internacionales “nunca vistos en el país”. Sin embargo, advirtió que las inversiones en ganadería requieren tiempo. “Invertir en ganadería no es algo inmediato: hay que pensar en un horizonte mínimo de tres años”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de generar herramientas que permitan aumentar la producción para evitar que el impulso exportador impacte sobre el consumo interno. “Si no logramos crecer más allá de los 50 millones de cabezas que tiene el país desde hace dos décadas, la situación puede complicarse, aún con mercados abiertos”, señaló.

Derito coincidió en que el sector ya comenzó a trabajar para recuperar el número de vientres perdido durante los años más difíciles de la actividad. El objetivo es aumentar los kilos de carne producidos por hectárea mediante inversiones en pasturas, infraestructura y recursos humanos. “Son decisiones que se toman hoy y cuyos resultados se verán dentro de tres o cuatro años”, afirmó.

Financiamiento para el crecimiento de la ganadería

La expansión ganadera también encontró respaldo en el sistema financiero. Durante Expoagro 2026 se presentaron nuevas líneas de crédito e instrumentos del mercado de capitales destinados a impulsar la actividad.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), junto con el Mercado Argentino de Valores (MAV), A3 y Rosfid, lanzó herramientas financieras para productores y empresas de la cadena ganadera. Entre ellas se destacan el uso de mercados de futuros, el desarrollo de warrants digitales y distintos instrumentos bursátiles como el cheque de pago diferido, la factura de crédito electrónica y el pagaré bursátil.

Raúl Milano, presidente del mercado ganadero Rosgan, destacó el potencial de estas herramientas para acompañar el crecimiento del sector y contribuir a recomponer el stock bovino. “Hoy la ganadería en Argentina se ha convertido casi en una actividad más rentable que la agricultura, incluso en los mejores suelos de la zona núcleo. Son momentos coyunturales, pero creemos que pueden sostenerse en el tiempo”, señaló el referente del mercado, que durante Expoagro realizó un remate especial en el que se comercializaron más de 38 mil cabezas con la participación de 338 productores.

Milano también destacó las ventajas comparativas de la Patagonia para el desarrollo ganadero. Recordó que se trata de la única región del país libre de fiebre aftosa sin vacunación y la única habilitada por Japón para exportar carne, uno de los mercados más exigentes del mundo. “En la Patagonia hay genética de altísimo nivel, históricamente basada en Hereford y con una participación creciente de Angus”, explicó.

«Hoy la ganadería en Argentina se ha convertido casi en una actividad más rentable que la agricultura, incluso en los mejores suelos de la zona núcleo.» Raúl Milano, presidente del mercado ganadero Rosgan.

En ese contexto, subrayó que el desarrollo del riego será determinante para consolidar la expansión productiva, especialmente en zonas como el Alto Valle y el área cercana a la desembocadura del río Colorado, donde la productividad agrícola y forrajera supera incluso a la de algunas regiones de la zona núcleo.

La banca anunció nuevas líneas de financiamiento específicas para la ganadería. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), amplió el programa de “créditos en valor producto”, orientado a aumentar el stock y la productividad por hectárea. La herramienta, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), nació inicialmente para la lechería y luego se extendió a otros sectores, entre ellos el ganadero.

A estas iniciativas se suman nuevas plataformas digitales. El ecosistema Nera, que conecta productores, proveedores y entidades financieras, presentó en Expoagro el Crédito Ganadero Garantizado, una línea que permite utilizar el propio rodeo como garantía para acceder a financiamiento.

La herramienta fue desarrollada junto con SiloReal, plataforma integrada por Banco Santander, Banco Galicia, Banco Comafi y Banco del Sol, la entidad digital respaldada por Sancor Seguros.

Leandro Barbieri, gerente comercial de Nera, explicó que la ganadería ganó protagonismo dentro de la plataforma. “Durante 2025 registramos un crecimiento de entre 20% y 25% en las líneas destinadas al sector”, señaló.

Dato Entre 20% y 25% Crecieron las líneas de créditos en la plataforma Nera destinadas al sector ganadero.

El nuevo instrumento permite utilizar vacas, novillos o terneros como respaldo para obtener créditos destinados a capital de trabajo, inversiones en genética o retención de vientres. Los plazos van de 18 a 60 meses, con amortizaciones semestrales.

Para validar la garantía, la plataforma utiliza tecnología que permite identificar y trazar digitalmente los animales, lo que brinda seguridad a las entidades financieras. “Hoy el sector busca aumentar tanto la cantidad de animales como la infraestructura. Los números acompañan y, para crecer, se necesita inversión y financiamiento”, afirmó Barbieri.

El riego, pieza clave para el desarrollo de la ganadería en la Patagonia

El desarrollo de sistemas de riego aparece como una de las herramientas más relevantes para expandir la producción ganadera en regiones áridas o semiáridas.

Braian Taddeo, responsable técnico comercial de la empresa de riego Metzer, destacó el potencial de Río Negro gracias a la disponibilidad de agua de buena calidad. «La base del riego es contar con buen caudal y buena calidad de agua. Estuvimos recorriendo la zona y el potencial es muy alto”, explicó.

Braian Taddeo, responsable técnico comercial de Metzer, sobre Río Negro: «La base del riego es contar con buen caudal y buena calidad de agua. Estuvimos recorriendo la zona y el potencial es muy alto”. Foto: Patricia Martino.

Según indicó, existen parcelas con antecedentes frutícolas donde el riego por goteo enterrado puede aplicarse con gran eficiencia, así como áreas de campo abierto que hoy parecen desérticas pero que podrían transformarse en verdaderos oasis productivos mediante el traslado del agua. En paralelo, la firma Netafim también analizó el potencial de los valles irrigados de Neuquén y Río Negro junto a técnicos del INTA Alto Valle.

Gastón Locoli, responsable agronómico de la empresa, señaló que la eficiencia del riego por goteo marca una diferencia clave respecto de los sistemas tradicionales. Mientras el riego por inundación presenta eficiencias de apenas 30% a 35%, los sistemas de aspersión alcanzan entre 60% y 65%. En cambio, el goteo superficial permite eficiencias cercanas al 95% y el goteo subterráneo puede llegar al 98%.

Además de optimizar el uso del agua, estos sistemas mejoran la eficiencia de los fertilizantes al permitir su aplicación directa en la zona radicular de las plantas. “En regiones áridas, donde la demanda ambiental de agua es alta y las precipitaciones son escasas, el riego es determinante para ampliar el potencial productivo”, explicó, quien también subrayó que se trata de “una tecnología que genera un rápido recupero de la inversión”.

(*) Email: patricia.mc.martino@gmail.com

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