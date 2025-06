Los grupos de productores ganaderos de Río Negro y Neuquén fortalecen la eficiencia

Desde el Centro Regional Patagonia Norte del INTA se lleva adelante un Proyecto Ganadero Regional con base en diferentes zonas de Río Negro y Neuquén. Desde el INTA de Luis Beltrán, este proyecto liderado por la ingeniera agrónoma Verónica Favere acompaña a un grupo de productores atendiendo a las premisas de la ganadería regenerativa. Esta dinámica permite compartir inquietudes y soluciones a problemáticas comunes para lograr una producción más eficiente potenciando las ventajas del sistema integrado entre campos de secano y predios bajo riego.

Pablo González Codony y Nazarena Starnone son dos jóvenes ganaderos de este grupo con asiento en Valle Medio cuya experiencia da cuenta de las ventajas de compartir saberes. Para Pablo, radicado en Choele Choel, el grupo que actualmente integran 15 productores “apasionados por la ganadería”, ofrece “una integración enriquecedora donde podemos nutrirnos en base a las experiencias de cada establecimiento, nos mantiene actualizados y compartimos información que individualmente que sería imposible de lograr”.

El establecimiento La Alicia, de la familia González Codony destina 3 de sus 5 hectáreas a ganadería. “Trabajamos con un sistema productivo desde la cría en un campo arrendado, en secano -explica Pablo- donde tenemos las vacas madre, y el destete viene a La Alicia para la recría”. El pastoreo es en una hectárea de alfalfa “con alta carga animal que se suplementa con alimento balanceado. Se realizan parcelas diarias para aprovechar la pastura. Y las reservas forrajeras (silo de maíz y heno) se producen en chacras cercanas, arrendadas, que suman 15 hectáreas”. Esta producción “aporta lo necesario para 180 vacas durante 5 meses” completa.

Pablo González Codony, productor agropecuario de Choele Choel.

Nazarena Starnone es una joven productora de Luis Beltrán. Su familia tiene dos establecimientos: en Lamarque y bajo riego está El Picadero (100 hectáreas), y Los Pinos (2500 hectáreas) en la zona de secano. “Somos una familia ganadera y hacemos ciclo completo (cría, recría y engorde) con producción en sistema integrado. Lo que es cría, en el campo de secano. La recría y terminación en la chacra bajo riego” detalla.

“Tratamos de producir la mayor cantidad de alimento posible: rollos de alfalfa, maíz para grano y para silo. Y se utiliza para vientres que están en la chacra y para la terminación y/o engorde” explica la joven quien se fue a estudiar agronomía, sabiendo que iba a volver cuando se recibiera. “Mi papá comenzó con la producción de la mano de mi abuelo. Ahora continuamos con papá y mis hermanos. Mamá también aporta lo suyo. Crecí compartiendo con mi familia esta forma de vida que me gusta y me da mucha tranquilidad” describe Nazarena.

Nazarena Starnone, productora agropecuaria de Luis Beltrán

El sistema integrado permite producir alimento para momentos en que el campo de secano, que depende de las lluvias, no aporta suficiente. “Así podemos cubrir todos los requerimientos del rodeo porque la chacra es un fusible importante dentro del sistema. Y realizamos también pequeña producción de reproductores, toros puros de la raza Hereford, y vaquillonas (puras)” añade, sobre la cabaña La Nazarena.

Para Pablo, el productor más nuevo del grupo, “la ganadería es un motor para generar recursos que permiten que la actividad crezca. Me gusta lo que hago y me interesa mucho empezar a hacerlo de manera más eficiente”. Para Nazarena, quien se sumó al grupo hace un año “lo importante es que me aporta conocimiento, experiencias y sobre todo compañía. Es muy nutritivo compartir con personas que están caminando hacia el mismo horizonte, a la hora de tomar decisiones. Intercambiar opiniones con quienes ya han transitado lo que yo transito ahora, aporta mucho. Es más fácil a la hora de decidir, hacerlo acompañada por personas que están en lo mismo. Y es importante destacar el apoyo del grupo técnico que hacen un trabajo muy muy bueno”.

Ganadería regenerativa en Valle Medio

El grupo de Ganadería Regenerativa Valle Medio se enmarca en el Proyecto Regional Ganadero que coordina Sebastian Villagra desde el INTA Patagonia Norte. Este grupo, que trabaja con el sistema integrado de “secano y bajo riego”, comenzó a caminar por junio del 2021 con 4 integrantes y la decisión de trabajar con manejo de pastizales. “Hoy cuenta con 15 integrantes -detalla Verónica Favere- y tenemos como objetivo principal la producción ganadera de manera sustentable a través de la implementación del modelo de administración holística a nivel predial de cada integrante”.

Todos los integrantes de este grupo son productores de ganadería bovina y con perfiles diferentes, lo que hace a la riqueza del intercambio de experiencias. Cuentan con un asesor técnico de la consultora Halkis y la participación de la UNRN a través de la doctora Paola Peralta, quienes suman sus saberes al asesoramiento de Favere de la Agencia INTA Valle Medio.