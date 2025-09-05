Los números que dejó la semana: remates de hacienda, combustibles, agenda rural y varios datitos más

La semana cerró con el remate virtual de hacienda realizado por la Cooperativa de Patagones y Viedma que ofreció buenos valores de venta tanto para machos como para hembras.

En esta publicación hay un resumen de los precios obtenidos en la subasta, pero si querés ver todos los valores de venta obtenidos podés hacer click en este link: https://www.rionegro.com.ar/rural/aca-estan-los-precios-del-remate-virtual-de-la-cooperativa-de-patagones-y-viedma-realizado-hoy-2-de-septiembre-4282477/

Por otra parte ya se está comercializando las últimas cebollas que quedan en el campo, para comenzar con una nueva temporada.

En combustibles hubo nuevos precios durante la semana, en un mercado muy dinámico que cambia constantemente los valores en el surtidor.

Además, lo que viene en la agenda rural para los próximos días, con fines de semana concentrados en las exposiciones rurales que se realizan en Río Negro.

Toda la información ofrecida por Río Negro Rural a continuación: