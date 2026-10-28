Maíz de alto rendimiento: las claves para transformar el potencial en kilos de grano en la Patagonia

Charla sobre producción de maíz de alto rendimiento, a cargo de José Álvarez, productor e Ingeniero en Producción Agropecuaria. Foto: Franco Urchipia.

Por la disponibilidad de agua de calidad y las posibilidades de expansión de la agricultura extensiva, el norte de la Patagonia reúne condiciones para avanzar hacia una producción de maíz de mayor rendimiento. Pero contar con agua no alcanza: hace falta convertir ese recurso en grano mediante una estrategia que contemple la nutrición, la genética, la implantación y el manejo del suelo.

Ese fue uno de los principales mensajes que dejó José Antonio Álvarez, también conocido como Bumper Crop, durante su charla bajo el título “Construcción de altos rendimientos en maíz”, realizada en el auditorio del diario Río Negro, en General Roca, este miércoles 28 de octubre. Ingeniero en Producción Agropecuaria, productor en Argentina y Estados Unidos y analista del sector, el especialista repasó los factores que determinan el resultado final del cultivo y remarcó que el rendimiento se construye a partir de decisiones que deben funcionar en conjunto.

“El maíz es el cultivo más demandante en cuanto a fertilidad y humedad” dentro de los cultivos extensivos, señaló al explicar por qué el manejo del agua y de los nutrientes ocupa un lugar central en cualquier planteo que busque altos rindes.

La exposición estuvo atravesada por una idea: no alcanza con incorporar una tecnología puntual si antes no se resolvieron las limitaciones más importantes del sistema. Para Álvarez, la genética, la fertilización, la fecha de siembra, la densidad de plantación y las condiciones ambientales se potencian entre sí. Por eso, las mejoras parciales no siempre alcanzan para expresar el potencial productivo.

La nutrición, el gran margen de mejora



Entre los factores que más inciden en la construcción del rendimiento, Álvarez destacó la fertilidad, con especial énfasis en el nitrógeno. En los sistemas donde el agua está asegurada, consideró que las deficiencias nutricionales y los desequilibrios en la fertilización explican una parte sustancial de la distancia entre los rendimientos obtenidos y los que podrían alcanzarse.

La charla del especialista fue seguida con mucho interés por los participantes al evento. Foto: Franco Urchipia.



En su análisis, la disponibilidad de nitrógeno debe planificarse de acuerdo con el rendimiento objetivo y las necesidades del cultivo durante el ciclo. No se trata solamente de definir una dosis total, sino también de considerar el momento y la ubicación de las aplicaciones para mejorar el aprovechamiento y reducir las pérdidas.

El fósforo y el potasio también forman parte de esa estrategia. A diferencia del nitrógeno, cuya disponibilidad debe ajustarse cada campaña, el especialista planteó la conveniencia de mantener una buena dotación de fósforo y potasio en el suelo, como una reserva que permita administrar mejor la fertilización frente a cambios en los precios o en las condiciones económicas.

En ese sentido, cuestionó una agricultura que extrae nutrientes sin reponerlos de manera suficiente y advirtió sobre las consecuencias de los planteos productivos que priorizan los resultados inmediatos por encima de la conservación de la fertilidad.

También hizo hincapié en la necesidad de corregir el pH cuando se encuentra fuera del rango adecuado. La disponibilidad de nutrientes no depende únicamente de la cantidad presente en el suelo: sus condiciones químicas pueden limitar el acceso de las raíces a esos elementos.

Agua disponible, pero también bien aprovechada



La disponibilidad de agua es una ventaja para los planteos bajo riego, aunque el disertante insistió en que su eficiencia de uso sigue siendo determinante. El objetivo no es solamente aportar humedad, sino lograr que el cultivo la convierta en biomasa y grano.

La charla fue muy dinámica y con la posibilidad de preguntar en el momento sobre las dudas que iban surgiendo entre los presentes. Foto: Franco Urchipia.



Para eso, el suelo debe permitir tanto el almacenamiento de agua como la evacuación de los excesos. El drenaje y la ausencia de compactación son condiciones fundamentales para que las raíces exploren el perfil y aprovechen los recursos disponibles.

Álvarez advirtió que la compactación puede limitar el crecimiento incluso cuando hay humedad y nutrientes suficientes. Por eso, sostuvo que es necesario identificar dónde se encuentra el problema y evaluar una descompactación cuando corresponda, en lugar de intentar compensarlo únicamente con más riego y nutrientes.

En los sistemas de riego por manto, además, planteó la necesidad de considerar las pérdidas de nutrientes y la eficiencia de aplicación. Los sistemas más eficientes pueden reducir la cantidad de agua necesaria por kilo de grano, aunque su conveniencia económica depende de los costos y de las características de cada explotación.

La lógica es clara: tener agua es una condición favorable, pero aprovecharla de manera eficiente exige un suelo bien estructurado, raíces capaces de explorar el perfil y una nutrición ajustada a la demanda del cultivo.

La genética y la implantación también hacen la diferencia



La elección del híbrido constituye otro de los componentes relevantes. Álvarez remarcó que los materiales no se comportan de la misma manera en todos los ambientes y que la decisión debe considerar las condiciones de cada zona, el ciclo disponible y la capacidad de respuesta del cultivo.

La cantidad de granos influye tanto como el peso de cada uno de ellos en el resultado de la unidad productiva.



El progreso genético, además, no se limita al potencial de rendimiento. También puede mejorar la eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno, dos de los recursos más importantes para alcanzar altos rindes.

A la genética se suma la calidad de implantación. El especialista subrayó que la emergencia de las plantas debe ser uniforme, tanto en el tiempo como en el espacio. Cuando algunas plantas nacen varios días antes que otras, se generan diferencias de desarrollo y competencia que influyen sobre el resultado productivo.

La precisión de la siembra, la regulación de la maquinaria y la distribución de los residuos del cultivo anterior son aspectos que ayudan a lograr un lote parejo. La fecha de siembra también debe elegirse en función del ambiente y de la posibilidad de aprovechar la radiación y las condiciones térmicas durante el ciclo.

En ese punto, Álvarez llamó la atención sobre el peso que puede tener el llenado de granos. El rendimiento no depende solamente de cuántos granos se forman, sino también del peso que finalmente alcanzan. Las condiciones ambientales durante esa etapa pueden modificar de manera importante el resultado de la cosecha.

Menos soluciones mágicas y más manejo agronómico



Uno de los planteos más enfáticos de la charla estuvo dirigido a la jerarquía que debe asignarse a las distintas tecnologías. Álvarez advirtió que los productos biológicos y otros insumos complementarios no reemplazan una nutrición adecuada, una buena elección del híbrido ni el manejo correcto del agua y del suelo.

José Alberto Álvarez, Bumper Crop, en la disertación en el auditorio de diario Río Negro. Foto: Franco Urchipia.



En su exposición, ubicó el aporte de los productos biológicos en un plano marginal frente a los factores estructurales del rendimiento y señaló que su posible contribución debe evaluarse una vez resueltos los aspectos centrales del planteo.

También remarcó la importancia de mantener el cultivo libre de malezas, plagas y enfermedades, y de conservar los nutrientes que permanecen en los residuos vegetales. Retirar el rastrojo sin reponer los elementos extraídos puede empobrecer el sistema y comprometer su capacidad productiva a largo plazo.

La recomendación general fue priorizar las inversiones según su impacto real sobre los kilos de grano, en lugar de perseguir respuestas aisladas o promesas comerciales sin considerar el conjunto del sistema.

El desafío regional: achicar la brecha



La disponibilidad de agua y la posibilidad de trabajar con una elevada radiación ofrecen una oportunidad para desarrollar planteos de maíz de alto rendimiento en la región. Sin embargo, el potencial debe traducirse en decisiones concretas: conocer el suelo, corregir sus limitaciones, ajustar la fertilización, elegir el híbrido apropiado y asegurar una implantación uniforme.

Para Álvarez, la construcción del rendimiento no depende de una sola variable. Los factores actúan de manera conjunta y sus efectos se potencian cuando se resuelven las principales restricciones del cultivo.

El mensaje para los productores es que los altos rindes no se alcanzan únicamente sumando insumos. Requieren identificar qué limita la producción en cada ambiente, asignar los recursos donde generan mayor respuesta y sostener una estrategia de manejo coherente durante todo el ciclo.

En una región con disponibilidad de agua para ampliar la agricultura extensiva, esa combinación de diagnóstico, nutrición y manejo representa una de las principales oportunidades para transformar el potencial del maíz en resultados productivos concretos.

Seis claves para apuntar a un maíz de alto rendimiento



No hay una receta única: el rendimiento se construye a partir del manejo del suelo, el agua, la nutrición y el cultivo. Estos son los principales puntos destacados por José Antonio Álvarez, conocido como Bumper Crop, durante su exposición.

1. Nitrógeno, el nutriente clave

Es uno de los factores que más inciden en el rendimiento. Su disponibilidad debe acompañar las necesidades del cultivo, con una estrategia que contemple dosis, momento y forma de aplicación.

2. Suelo con capacidad de almacenar agua y drenar

No alcanza con regar. El suelo debe conservar la humedad necesaria para el cultivo, evacuar los excesos y evitar problemas de compactación que limiten el desarrollo de las raíces.

3. Reposición de nutrientes

Los nutrientes que salen del lote con la cosecha deben reponerse. Mantener los rastrojos ayuda a conservar parte de esos nutrientes y contribuye al cuidado del suelo.

4. Híbrido, fecha y densidad de siembra

La genética debe elegirse en función del ambiente. La implantación uniforme y una población adecuada son componentes centrales para expresar el potencial productivo.

5. Evitar el estrés durante el ciclo

La falta de agua o nutrientes, la competencia de las malezas y la presencia de plagas o enfermedades pueden reducir el rendimiento. La oportunidad de las labores y los tratamientos es determinante. Tener en cuenta que cada suceso que ocurra durante el desarrollo del cultivo se traduce en un escalón menos de rendimiento.

6. Primero, resolver las limitantes principales

Antes de apostar a productos complementarios, conviene asegurar una buena nutrición, una adecuada disponibilidad de agua y un híbrido adaptado. En el planteo de Álvarez, los agregados de efecto marginal no reemplazan el manejo de los factores que más condicionan la producción.

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