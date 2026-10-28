Croquetas de atún y zanahoria: una receta saludable, fácil y rica en proteínas

Es una receta versátil, económica y fácil de incorporar a la rutina semanal. Foto ilustrativa.

Las croquetas de atún y zanahoria son una alternativa práctica para resolver almuerzos y cenas con pocos ingredientes. Son fáciles de preparar, aportan proteínas y suman vegetales a la alimentación diaria. Además, se pueden cocinar al horno o en una freidora de aire para lograr una textura dorada sin necesidad de freírlas en abundante aceite.

Esta receta es ideal para quienes buscan comer más saludable sin resignar sabor y también permite aprovechar ingredientes que suelen estar disponibles en casa.

Ingredientes para preparar croquetas de atún y zanahoria

Ingredientes (para 2 porciones)

2 latas chicas de atún al natural, escurrido

1 zanahoria mediana rallada

1 huevo

3 cucharadas de avena fina o harina de avena

1 cucharada de perejil picado

Sal, pimienta y ajo en polvo a gusto

1 cucharadita de aceite de oliva

Cómo hacer croquetas de atún y zanahoria paso a paso

1. Preparar la mezcla

Escurrí bien el atún y colocálo en un recipiente. Agregá la zanahoria rallada, el huevo, la avena y el perejil.

2. Dar forma a las croquetas

Condimentá con sal, pimienta y ajo en polvo. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes y formá pequeñas croquetas con las manos.

3. Cocinar hasta dorar

Colocá las croquetas en una placa apenas aceitada y llevá al horno precalentado a 200 °C durante unos 20 a 25 minutos. Dalas vuelta a mitad de cocción. También podés prepararlas en la freidora de aire, hasta que estén doradas y bien cocidas.

¿Por qué son una opción saludable y proteica?

El atún es la principal fuente de proteínas de esta preparación, un nutriente importante para mantener la masa muscular y favorecer la recuperación del organismo. La zanahoria aporta betacarotenos, que el cuerpo puede transformar en vitamina A, además de fibra.

Por su parte, el huevo ayuda a unir los ingredientes y suma proteínas, mientras que la avena aporta fibra y contribuye a lograr una textura firme.

¿Con qué acompañar las croquetas?

Para una comida equilibrada, se pueden servir con una ensalada de hojas verdes, tomate y pepino, o con verduras al horno. Otra alternativa es acompañarlas con una salsa casera de yogur natural, limón y perejil.

Un consejo: si querés aumentar el aporte de proteínas, podés acompañarlas con una ensalada que incluya huevo o una porción de queso fresco. Si necesitás una versión sin TACC, elegí avena certificada sin gluten o reemplazala por harina de arroz.

Es una receta versátil, económica y fácil de incorporar a la rutina semanal, tanto para un almuerzo liviano como para una cena nutritiva.