Ana Paula Dutil contó cómo vivió el romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: “Qué rápido me reemplazó”

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi volvió a poner bajo la lupa cómo comenzó su historia de amor. Ana Paula Dutil había contado qué ocurrió cuando su expareja conoció a la modelo y cómo atravesó personalmente aquella etapa.

La boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, después de varios años de relación, reflotó detalles sobre los comienzos del romance y también sobre el momento personal que atravesaba entonces Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus dos hijos.

Dutil y Ortega estuvieron juntos durante aproximadamente 20 años y formaron una familia con sus hijos, Bautista e India. Tras decidir separarse, hubo un período de transición en el que continuaron viviendo bajo el mismo techo, aunque ya no eran pareja.

Fue precisamente durante esa etapa cuando Emanuel conoció a Julieta Prandi.

Según recordó Dutil tiempo atrás, ambos todavía compartían la vivienda cuando comenzó el vínculo entre el músico y la conductora, aunque remarcó que su relación con Emanuel ya había terminado.

Qué sintió Ana Paula Dutil cuando Emanuel Ortega se enamoró de Julieta Prandi

La modelo reconoció que descubrir que su expareja había iniciado rápidamente otra relación le generó sentimientos difíciles de procesar.

Dutil explicó que en aquel momento apareció una cuestión vinculada con su propio ego y admitió que llegó a preguntarse cómo Emanuel había podido reemplazarla tan rápidamente. Con el paso del tiempo, sin embargo, pudo observar aquella situación desde otra perspectiva.

“Le pasó a él, me podría haber pasado a mí, pero no me pasó”, reflexionó en una entrevista recordada ahora por PrimiciasYa. La modelo también sostuvo que enamorarse no es algo que pueda programarse ni elegirse.

La situación coincidió además con un período emocional complejo para Dutil, quien posteriormente habló públicamente de la depresión que atravesó durante aquellos años.

Qué relación tiene hoy Ana Paula Dutil con Julieta Prandi

Con el paso del tiempo, Dutil dejó atrás cualquier interpretación relacionada con una superposición sentimental y fue clara al señalar que cuando Emanuel y Julieta comenzaron su historia ellos ya estaban separados, aunque todavía convivieran.

Tras el reciente casamiento, la exmodelo volvió a quedar vinculada públicamente a la historia por la buena relación que sus hijos mantienen con Prandi.

De hecho, India Ortega elogió abiertamente a la flamante esposa de su padre y aseguró que es una persona que le hace muy bien a Emanuel. También destacó el vínculo que construyeron como familia ensamblada.

Así, a varios años de aquella separación, Dutil, Ortega y Prandi parecen haber dejado atrás el capítulo más complejo de la transición familiar, mientras Emanuel y Julieta comienzan ahora una nueva etapa después de pasar por el Registro Civil.