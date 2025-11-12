Por los daños en la producción, el Gobierno extendió la emergencia agropecuaria en Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para distintas zonas de Entre Ríos, además prorrogó el estado para ciudades de Buenos Aires y Río Negro las cuales también se vieron afectadas por distintas situaciones climáticas.

Mediante una serie de Resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se establece que la declaración de emergencia es para la zona referenciada en el departamento Federación de Entre Ríos y respalda las explotaciones de citrus afectadas por granizo y viento. Según lo establecido, la declaratoria se extiende desde el 5 de mayo de 2025 y permanecerá hasta el 4 de mayo de 2026, fecha en la que se fijó la finalización del ciclo productivo.

En paralelo, se publicó la Resolución 1776/2025 que informa la prórroga de la emergencia agropecuaria desde el 1 de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026 para las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación de los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué de la provincia de Buenos Aires.

Emergencia para Río Negro: más detalles de las resoluciones

Al mismo tiempo, se lanzó la Resolución 1782/2025 donde se prorrogó el estado de emergencia desde el 1 de junio 2025 y hasta el 31 de mayo de 2026 a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía de varios departamentos de Río Negro. En la misma norma se dispuso ampliar la declaratoria por el mismo periodo a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía de los departamentos Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo.

En todas las zonas se determinó el 31 de mayo de 2026 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.

En los textos oficiales, se indica: «A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la ley 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo».

También se señala que con la documentación reunida, los gobiernos provinciales tendrán que remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios «el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente».

Con información de Noticias Argentinas