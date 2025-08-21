SUSCRIBITE
Pronóstico de heladas: ¿Qué se espera en Río Negro y Neuquén para la noche del 21 de agosto?

El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa baja probabilidad de heladas durante la noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto.

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brindará información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas hasta el 31 de octubre de 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región. 

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo. 

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 21 y madrugada del 22 de agosto

Cielo mayormente cubierto en los valles bajo riego, inestable. Vientos moderados del oeste. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle – (Añelo, El Chañar, Vista Alegre) 

  • Cielo: mayormente cubierto. Levemente inestable.  
  • Presión: en descenso.
  • Vientos: moderados del oeste.
  • Probabilidad de heladas: baja. 
  • Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle – (Senillosa, Plottier)

  • Cielo: mayormente cubierto. Levemente inestable.
  • Presión: en descenso.
  • Vientos: moderados del oeste.
  • Probabilidad de heladas: baja. 
  • Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC 

Pronóstico para el Alto Valle centro – (De Confluencia a Valle Azul)

  • Cielo: mayormente cubierto. Levemente inestable.
  • Presión: en descenso.
  • Vientos: moderados del oeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.  
  • Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC 

Pronóstico para Valle Medio – (De Chimpay a Co. Josefa)

  • Cielo: mayormente cubierto. Levemente inestable.
  • Presión: en descenso.
  • Vientos: moderados del oeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste (Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre)

  • Cielo: mayormente cubierto. Inestable.
  • Presión: en descenso.
  • Vientos: moderados del oeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para la región Atlántica (Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande)

  • Cielo: cubierto con lluvias en madrugada.
  • Presión: en descenso.
  • Vientos: moderados del oeste.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales. 

Pronóstico de heladasDescarga


