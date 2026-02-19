El kilo de ternero alcanzó un tope de $6.950 en remate virtual donde se vendieron casi 1.300 animales

El primer remate del 2026 de la firma Lesiuk Hnos. finalizó exitosamente con la colocación de 1.300 animales subastados online por el martillero Daniel Biocca. En poco más de una hora de ventas, toda la hacienda consignada encontró comprador, con valores sostenidos y que continúan con la tendencia firme con la que cerró la temporada 2025.

En machos, el tope fue alcanzado por un lote de terneros de 175/195 kilos promedio, conformado por 37 cabezas del establecimiento La Susana, que logró un valor de $ 6.950 el kilo, con un plazo de pago de 30 y 60 días.

En hembras, el mejor precio de venta fue para dos lotes. Uno de ellos integrado por 29 terneras de 155/175 kg promedio del establecimiento El Trébol y el otro por 26 terneras de 150/170 kg del establecimiento La Tortuga, ambos con un valor de $ 6.700 el kilo.

Toros, vacas y vaquillonas



Los toros obtuvieron valores mínimos de $2.400 / kg. y máximo de $ 2.650 / kg.

Las vacas fluctuaron entre $ 2.150 / kg. mínimo y $ 2.500 / kg. máximo.

Las vaquillonas se negociaron entre $ 2,3 millones y $ 2,65 millones por unidad. Se vendieron 53 animales en total.

Próximos remates de la firma



Los próximos remates de la firma serán el 19 de marzo, en la Sociedad Rural de Choele Choel, y el 23 de Abril, en la Sociedad Rural de Sarmiento.

A continuación las planillas con todos los precios alcanzados en el remate virtual y los archivos para descargar.