«Redujimos el ciclo en un 40%»: apuestan a la recría a corral para adaptarse al nuevo mercado

Segastre SA tiene 5.300 animales propios en Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires, y busca ser más versátil ante cambios de precios y preferencias. Para ello, manejan estratégicamente las coexistentes alimentación a pasto y alimentación a corral, pero con el objetivo de crecer en ambos sistemas.

Mateo Remonda es el gerente de Ganadería de la compañía, y se encarga de readecuar su funcionamiento operativo a las condiciones del mercado. En diálogo con Río Negro Rural contó los cambios aplicados y los que se vienen.

Apuesta a la recría a corral: entrevista con Mateo Remonda

PREGUNTA: El año pasado hicieron un ensayo de recría a corral como reemplazo de la recría a campo. ¿Por qué?

RESPUESTA: El cambio buscaba diluir el precio muy alto del ternero, en relación al precio del gordo para consumo interno. Hoy, por ejemplo, estamos comprando el kilo vivo de ternero desde $3.800 hasta más de $4.000, y lo estamos vendiendo en $3.250, en el mejor de los casos. Hay un diferencial de precios de compraventa altísimo. Entonces necesitamos diluir esos kilos iniciales que compramos, con la mayor cantidad de kilos posible ganados dentro del corral. Lo que hemos venido haciendo desde hace mucho no es recría en el corral, sino a pasto natural o implantado, con suplementación en la mayoría de los casos. Todo en secano, con ganancias que rondan entre los 300 y los 500 gramos diarios. Para llegar a un novillito de 350 kilos, para entrar al feedlot y terminarlo, nos lleva entre 11 y 13 meses. La vuelta termina siendo muy larga, 13 meses solo de recría, más otros tres meses de terminación dentro del corral.

P: ¿Qué resultados obtuvieron?

R: Encerramos 655 animales, y la calidad de terneros que empezamos a comprar ahí se levantó un poquito. Eso se vio reflejado en la misma sanidad de los animales, solo se murieron 2 de los 655 (0,3% del total). Esperaba una ganancia diaria de un kilo, entre recría y terminación, y obtuvimos 970 gramos diarios, apenas 3% por debajo. Pero la eficiencia de conversión se me disparó un poco: cerramos el ciclo en 7,64 a 1. Yo esperaba algo más cercano a 7, con 7,3 estaba conforme. Lo atribuyo a que restringimos un poco de más: restringí al 2,2% del peso vivo, así que este año vamos a subir a cerca del 2,4%.

La firma de Córdoba tiene 5.300 cabezas propias. Foto: gentileza El Cortijo.

P: ¿Cómo seguirán este año?

R: Lo que nos pasó en los últimos 3-4 meses es que el mercado externo nos empezó a pedir novillos más pesados: o sea, ya no media res de 115-120 kilos, sino de 130-140 kilos. Nos exigen hacer más kilos. En el campo, por una cuestión de disponibilidad forrajera y de tiempos, no llegamos a recriar para salir con un novillo con los kilos necesarios. Así que vamos a hacer un nuevo sistema: vamos a recriar entre 2 y 3 meses a corral novillitos que vienen de recría a campo, hasta llegar 380-400 kilos. Ahí los vamos a pasar a terminación otros dos meses más. Entonces, un novillo que antes estaba durante 90 días en terminación a corral ahora va a estar 60 días en terminación más unos 60-90 días previos de recría en el corral. Es para poder llegar al kilaje que nos exige la exportación.

P: ¿Van a coexistir dos sistemas entonces?

R: Correcto. En el otro sistema nosotros encerramos un ternero de entre 180 y 240 kilos en el corral con restricción. Ahí lo recriamos hasta llevarlo hasta los 350-380 kilos, y luego terminación. También es para salir con un novillo un poco más pesado. La idea es meter la mayor cantidad de kilos posible dentro del corral y en el menor tiempo posible, por una cuestión financiera. Estamos hablando de una recría y una terminación que van a totalizar los 9 meses, contra una recría a campo y una terminación a corral que estaba rondando entre los 14 y los 15 meses. O sea, estamos reduciendo un 40% el período. Este sistema fue pensado también para esquivar el bache de bajo precio desde julio-agosto hasta diciembre-enero y salir a venta en un momento en que hay una buena demanda de carne. Además, nos permite un escape en cualquier momento: mientras lo estoy recriando, puedo hacer la transición a terminación y tener el animal en 10 días ya comiendo terminación. Eso me permitiría que ante una eventual faltante de gordo a nivel país, en 35-45 días pueda salir tranquilamente a venta con la grasa que exige el consumidor de Córdoba.

Segastre tiene presencia en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Foto: gentileza El Cortijo.

P: ¿Por ahora todo irá a exportación?

R: Sí, el consumo interno hoy no nos es redituable y la exportación viene traccionando ya hace bastante. Hay una demanda mundial de carne mucho mayor que la oferta. En vez de salir al consumo interno con un precio relativamente bajo, tenemos que apuntar a la exportación. Hasta el año pasado encerrábamos mucho para consumo interno también y salíamos con animales livianos dentro del feedlot. Comprábamos un ternero de 200 a 250 kilos y salían con 350 kilos. O sea, le metíamos 100 o 150 kilos más. Mi idea ahora es comprar un ternero de 180 a 200 kilos y llevarlo hasta 450 kilos, o más también.

P: El mercado manda…

R: Sí, son los precios los que traccionan. Pero si me mantengo en el modelo histórico nuestro de hacer recría a campo y después terminación en corral, estamos hablando de no rotar capital, porque voy a tener al animal de 16 a 18 meses. Considerá que los terneros que ingresan con 180 tienen dos meses más que el promedio y cuatro meses más que los de 250 kilos. Haciendo parte de la recría a corral, salimos a la venta con un novillo que va a llevar más tiempo del que era para consumo interno, pero menos tiempo del que hubiese sido para exportación recriado totalmente a pasto y con terminación a corral. Alargamos ciclos dentro del sistema que teníamos nosotros, pero no es el mismo modelo de negocio. Consumo interno no vamos a hacer, lo reemplazaremos con destinos de exportación.