Roca será sede del encuentro anual donde la cereza es protagonista

La Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI) anunció que la Patagonia será sede de una nueva edición del Cherry Time, el evento anual donde la cereza es la protagonista excluyente. El evento se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto, de 08:15 a 17:00, en Slava Eventos, ubicado en Gobernador Viterbori 2641, de la ciudad de General Roca (Río Negro).

Se trata de una jornada de carácter estrictamente técnico, que contará con un programa de exposiciones a cargo de especialistas nacionales y chilenos, con el objetivo de aportar propuestas innovadoras para mejorar la eficiencia en el manejo del cultivo. Como es habitual, la actividad cerrará con un bloque de análisis económico sobre el desarrollo y las perspectivas de la cereza en Argentina.

El Cherry Time también será un espacio de camaradería e intercambio entre empresas proveedoras de productos y servicios, productores, empresarios y profesionales del sector, quienes podrán interactuar y fortalecer vínculos en torno a la industria cerecera nacional.

El evento está destinado a productores, técnicos y empresarios cereceros, así como a productores y empresas frutícolas interesados en esta actividad, en un espacio que combina información, formación y actualización tecnológica.

Programa del Cherry Time en Roca