Roca será sede del encuentro anual donde la cereza es protagonista
Se trata del "Cherry Time", que este año se celebrará en Río Negro. Conocé el programa del cónclave donde el "rubí de la fruticultura" ocupa el centro de la escena.
La Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI) anunció que la Patagonia será sede de una nueva edición del Cherry Time, el evento anual donde la cereza es la protagonista excluyente. El evento se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto, de 08:15 a 17:00, en Slava Eventos, ubicado en Gobernador Viterbori 2641, de la ciudad de General Roca (Río Negro).
Se trata de una jornada de carácter estrictamente técnico, que contará con un programa de exposiciones a cargo de especialistas nacionales y chilenos, con el objetivo de aportar propuestas innovadoras para mejorar la eficiencia en el manejo del cultivo. Como es habitual, la actividad cerrará con un bloque de análisis económico sobre el desarrollo y las perspectivas de la cereza en Argentina.
El Cherry Time también será un espacio de camaradería e intercambio entre empresas proveedoras de productos y servicios, productores, empresarios y profesionales del sector, quienes podrán interactuar y fortalecer vínculos en torno a la industria cerecera nacional.
El evento está destinado a productores, técnicos y empresarios cereceros, así como a productores y empresas frutícolas interesados en esta actividad, en un espacio que combina información, formación y actualización tecnológica.
Programa del Cherry Time en Roca
- 08:30 | Acreditación & Recepción
- 09:00 | Apertura – Alejandro Zimmermann, presidente de la CAPCI
- 09:15 | Importancia de la regulación ambiental en el ciclo productivo del cultivo de cerezas – Andrea Rodríguez (BioClimaticGrow – Argentina)
- 10:00 | Bio-diagnóstico de suelos a través de cromatografías – Carlos Abecasis (HMA4 Biotecnología)
- 10:45 | Coffee Break
- 11:15 | Manejo del etileno y su impacto en la floración – Claudio Moreno Giménez (AgroFresh – Chile)
- 12:00 | Actualización en defensa activa de heladas – Dye Phillippe (VITALSERVICIOS – Argentina)
- 12:45 | Brunch
- 14:00 | Panel técnico: Perspectivas y desafíos del manejo agronómico para la producción de cerezas de exportación en Argentina – Walter Domínguez, Federico Gerendian, Gonzalo Squizzato, Daniel Carvenzan y Juan Carlos Pujó. Moderador: Tomás Lochbaum.
- 14:45 | Homogeneización de floración y estrategias para aumentar calibre – Francisco Maldonado (Stoller – Chile)
- 15:00 | Coffee Break
- 15:30 | Digitalizar toda la gestión en tu finca, teniendo visibilidad en tiempo real – Juan Luis Mingo y Lucía Sirimarco (AGRAK – Chile/Argentina)
- 16:15 | Evaluación de la inversión en un monte de cerezos – Patricia Villarreal (INTA EEA Alto Valle – Argentina)
- 17:00 | Cierre de la jornada – Alejandro Zimmermann, presidente de la CAPCI
