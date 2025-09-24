Vuelven las retenciones: las exportaciones del agro alcanzaron el cupo de 7 mil millones de dólares

«Grandes noticias para la Argentina». Así calificó Manuel Adorni el récord de exportaciones del agro: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que este miércoles se alcanzó el cupo de los 7 mil millones de dólares. Sin embargo, ello significa que vuelven las retenciones.

«ARCA informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025″, comunicó el organismo.

Previo a la publicación de ARCA, Adorni había informado que se venían «grandes noticias para la Argentina». Luego, reposteó el comunicado del organismo, dando a entender que se trataba de ese anuncio.

La suspensión de retenciones, que tenía como fecha límite el 31 de octubre, cumplió su objetivo de manera anticipada. El sector agropecuario respondió rápidamente, y ahora el foco se traslada al Banco Central y a la gestión de los 7.000 millones de dólares que ingresarán al país.

Récord de liquidación de divisas: el campo cumplió la meta de 7.000 millones de dólares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó hoy que las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron el tope de 7.000 millones de dólares que había sido fijado por el Gobierno para la vigencia del esquema de quita de retenciones. Este hito, logrado en un tiempo récord, significa un importante ingreso de divisas que se espera sea liquidado en las próximas ruedas en el Banco Central (BCRA).

El éxito de la medida, implementada a través del decreto 682/2025, superó las expectativas más optimistas del mercado. En apenas unos días, los productores y exportadores respondieron de manera masiva al incentivo, confirmando el dinamismo y la capacidad de reacción del sector frente a las políticas de estímulo.

A partir de ahora, la opción de registrar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo este esquema ha sido desactivada. Así lo informó ARCA en su comunicado oficial, detallando que «se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto».

Con esta decisión, la operatoria vuelve al esquema vigente previo a la medida. El sector exportador ahora deberá adaptarse nuevamente a las regulaciones anteriores, aunque ya ha logrado un objetivo fundamental para la economía nacional: una inyección de dólares muy necesaria para las reservas del Banco Central.

Las exportaciones del agro alcanzaron el cupo de los 7 mil millones de dólares.

Según analistas, el cumplimiento de la meta no solo tiene un impacto directo en las arcas del Estado, sino que también envía una señal de estabilidad a los mercados. Señalan que la posibilidad de que el país cuente con un flujo constante de divisas fortalece la posición financiera del Gobierno y puede influir positivamente en la confianza de los inversores.

La inyección de dólares en el Banco Central se considera crucial para fortalecer las reservas internacionales. Ahora queda por ver el efecto a largo plazo que tendrá en el mercado de granos.

Expertos del sector, que monitorearon la operatoria minuto a minuto, anticipan que el dinamismo de estos días podría ceder, aunque la inyección de divisas ya está asegurada.

Para muchos analistas, este esquema de incentivos temporales podría convertirse en una herramienta recurrente para el Gobierno, dada la efectividad demostrada para movilizar capital y generar una respuesta rápida del sector agroexportador.

Confusión por las declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos

Una declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, generó hoy un fuerte desconcierto en el mercado de granos, que quedó paralizado durante varias horas. El funcionario aseguró que su país trabaja con la Argentina «para poner fin al feriado impositivo de los productores de commodities que liquidan divisas».

Esta frase, que tomó por sorpresa al sector, abrió un abanico de interpretaciones. Mientras algunos actores del mercado la entendieron como una confirmación de que no habrá prórroga para la suspensión de retenciones después del 31 de octubre, otros analizaron la posibilidad de que se refiriera a una quita definitiva del tributo.