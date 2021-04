Rutas bloqueadas: ya falta combustible en estaciones de la región

Las estaciones de servicio YPF de la región empezaron a quedarse sin combustibles, como consecuencia de los bloqueos en las rutas de Neuquén.

En Roca, por ejemplo, desde el domingo es imposible conseguir nafta súper en los expendedores de la marca y para este lunes preveían llegar al final de las reservas del resto de los productos.

Las ventas de la petrolera estatal en el Alto Valle, Valle Medio y en la región Atlántica rionegrina dependen de los camiones que llegan desde la refinería de Plaza Huincul, que no pueden moverse desde la semana pasada a raíz del conflicto que protagonizan trabajadores autoconvocados de Salud.

“Desde el viernes no recibimos combustible, por el bloqueo al acceso a la refinería. No tenemos novedades sobre una liberación y desde ayer ya no tenemos nada de súper. Calculamos que entre hoy y mañana se termina el resto”, explicaron desde una de las firmas que comercializa los productos de YPF en la región.

Ese mismo referente aclaró que el problema afecta por el momento sólo a esta compañía.

De todas maneras, hay que recordar que se trata de la empresa que concentra aproximadamente el 54% del volumen de venta de combustibles líquidos en el país y sus estaciones representan el 35% del total de las bocas de expendio.

Por lo tanto, si sus surtidores quedan vacíos, en el corto plazo habrá problemas para las otras firmas, que recibirán una demanda muy superior a la habitual.

Los expendedores se mantenían pendientes de las negociaciones, admitiendo también que más allá de que el conflicto se descomprima durante la jornada de hoy, la “normalidad” tardará en restablecerse, porque el volumen a reponer es importante y son muchas las estaciones para abastecer en forma simultánea.