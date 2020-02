¿Sabías que PaulinaCocina no se llama Paulina?

Nos encanta como cocina porque lo hace más que fácil. Con una simpleza que le brota, ella ha logrado cosechar fans por varios rincones de las Redes. Es socióloga y con 43 años tiene más de 880 mil seguidores en Instagram y casi 2 millones de suscriptores en Youtube.

Paulina se divierte cocinando en su casa.

No se llama Paulina... "y no es para que no sepan mi nombre. Es súper inocente. Lo hice porque cuando yo empecé estaba haciendo un doctorado, y cuando vos mandás para una beca, lo primero que hace es quien lo recibe es googlear tu nombre, entonces yo no quería aparecer haciendo pelotudeces en Youtube", dijo en una entrevista. "Es un anagrama de mi nombre, era joda y quedó", confesó. Y cuando empezó a ser más popular, al principio no le gustó, pero cambió de opinión y le divierte que la llamen Paulina.