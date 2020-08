Salieron andar en bicicleta en Fernández Oro y estuvieron 5 horas detenidos

Leonardo Rodríguez y Marcela Benedetti viven en el barrio de Piedras Blancas de Fernández Oro. El plan del domingo era ir en bicicleta hasta la Isla Jordan, comer unos sandwichitos y volver. Todo iba bien, hasta que a las 17, a un kilómetro de la casa, la policía los paró con gran prepotencia, y tras un cruce de palabras los llevó detenidos y los mantuvo cinco horas incomunicados.

"Cinco de la tarde, volviendo a mi casa, habíamos salido a andar en bicicleta con Marcela, nos cruzan el patrullero de muy mala manera, con una prepotencia, una soberbia", contó Leonardo en un audio que difundió entre sus conocidos.

Según le dijeron les habían dado una orden de parar y ellos la habrían desoído, por eso la violencia con la detuvieron su marcha. Sin embargo, Leonardo asegura que esa orden nunca existió.

"El argumento era que ayer domingo no se podía circular, cuando el domingo anterior si, resulta que el intendente aparentemente dijo que no se circulaba, nosotros ni enterados estábamos", siguió relatando el hombre sobre el principio de los hechos.

Ante esta situación, Leonardo propuso que los escoltaran hasta el domicilio, ya que lo único que querían es regresar a su casa. "Se estaban poniendo violentos, fui a sacar el teléfono me pega un manotazo, me dijo 'vos no vas a filmar', me lo tira al piso, cuando me agacho a buscar el teléfono aprovecha me agarran los brazos y me ponen las esposas", agregó el hombre que terminó detenido, junto a su pareja, por cinco horas en celdas separadas en la comisaría 26 de Fernández Oro. A Marcela la detuvieron por filmar cómo llevaban detenido a su compañero.

Ayer a las 17 hs mis tíos salieron andar en bici.., y la policía no solo los arresto sino que también mintiéron, dejaron constancias en actas q mis tíos se resistieron y golpearon al personal... los dejaron 5 horas esposados en un calabozo. Pero quedo todo grabado! Difundan x fa https://t.co/PHxTo3bSCS — Dai. (@SSSSSwing) August 24, 2020

Lo cierto, es que promediando las 10 de la noche se hizo presente la jueza de Faltas y les hicieron firmar una contravención por disturbio en la vía pública para que puedan salir. Así lo explicó Leonardo en diálogo con RÍO NEGRO, al mismo tiempo que confió que analiza realizar una denuncia judicial sobre lo sucedido.

También, Leonardo señaló que el personal policial siempre fue violento y prepotente. Ejemplo de ello contó que durante las cinco horas que estuvo en el calabozo pidió una silla y la respuesta que recibió fue "¿Qué silla?, vos estas detenido, te quedas donde estas".

"Nos metieron presos como delincuentes, a mi y mi señora. Nuestros derechos en 10 segundos se lo meten en un bolsillito, se hacen un sandwichito y se lo comen", cerró Leonardo.