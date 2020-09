Santo Tomás: 32 casos de coronavirus y aún no se conoce el caso 0

En el casco urbano de Santo Tomás viven 401 personas y en las áreas rurales 360. Según confirmó hoy el jefe comunal, Víctor López, la localidad tiene 32 casos activos y todavía no hay ningún indicio de cómo habría comenzado el brote.

Ayer se notificaron 15 casos en la localidad. De acuerdo a lo que explicó el jefe comunal en un contacto radial con LU5, se trata de algunas personas que estaban contabilizadas en Piedra del Águila ya que aquel es el hospital que atiende a los positivos de Santo Tomás. "Logramos ordenar todo y saber cuantas personas hay contagiadas", confió López.

Lo cierto es que debería seguir apareciendo positivos en los informes diarios que aún contabilizan 23 personas con coronavirus, cuando el jefe comunal aseguró que son 32 las que contrajeron la enfermedad. Todas ellas pertenecen al casco urbano de la localidad, tres fueron trasladadas a Neuquén Capital y dos se encuentran con "cuadros complejos".

Santo Tomás está totalmente aislado hace 12 días, cuando se conoció el primer caso y según estimaciones de López, la medida continuará ya que espera que se confirmen los resultados positivos de vecinos que actualmente tiene síntomas.

"A partir del primer positivo, hace 12 días, hemos decidido volver a fase 1 donde la idea es cortar la circulación del virus y de la gente. El jueves vamos a cumplir 14 días aislados y seguramente se va a prolongar una semana más, porque van a haber un par de casos más positivos. Por lo que hemos estado testeando hay personas con pérdida de olfato y gusto, que prácticamente son positivas", contó el jefe comunal.

Todas las personas que dieron positivo son seguidas telefónicamente por el hospital de Piedra del Águila. Y muchas de ellas seguramente serán dadas de alta en los próximos días. "Nos llegan los positivos ahora, pero la gente ya cursó la enfermedad, ya no tiene síntomas. El foco fuerte fue hace dos semanas", subrayó López sobre la realidad que vive la localidad hoy. Según él, alrededor del 80% de la población ya está recuperada, por lo menos en lo que a síntomas se refiere.

Sin embargo, todavía hay muchos aislados. Es más el propio jefe comunal está aislado por tener síntomas. Su hisopado dio negativo, pero estuvo más de 10 días con fiebre continua y algunos otros síntomas. Ahora, su pareja dio positivo para Covid-19, es así que deberá seguir aislado.

En Santo Tomás se conocen entre todos, pero eso no hizo que se produjeran casos de discriminación como si se registró en otros lugares. Al contrario, "por suerte la gente lo ha tomado de la mejor manera. Acá en Santo Tomás la gente ha tomado con mucho respeto los positivos, la mayoría de la gente sabe cuales son, se ha estado trabajando muy bien y la gente ha dejado de circular", resumió el jefe comunal.

Lo que aún no se sabe es cómo llegó el virus a la localidad, el caso 0 no se logró definir todavía ya que ninguno de los primeros pacientes habría salido de la localidad. "Por averiguaciones el paciente cero no salió de Santo Tomás, no hubo viajes, ni nada. Hay que ver cuál fue el positivo que llegó, se interrogó a la familia (de los primeros casos) y no salieron", aseguró López.

Buscarán abastecerse en Piedra del Águila

Víctor López, jefe comunal de Santo Tomás aseguró que en la localidad quedó un solo comercio funcionando que ha brindado el mayor servicio posible a fin de que la gente circule lo mínimo e indispensable.

"De los cuatro o cinco comercios que tenemos, hay tres o cuatro que lamentablemente hemos tenido que aislar a las personas y han tenido que estar cerrados. Prácticamente ha funcionado un comercio y por suerte este chico que está atendiendo ha salido a hacer repartos para que la gente no circule. También hemos acompañado de la comuna y hemos tenido voluntarios que han salido a hacer compras y llevarle a los vecinos", contó el responsable político del pueblo.

Lo cierto, es que a dos días de cumplir los primeros 14 días de aislamiento se está empezando a hacer presente la necesidad de viajar a Piedra del Águila, para abastecerse.

En este sentido, López explicó que se está organizando una visita a Piedra del Águila con los vecinos que no hayan dado positivo para que puedan comprar. Ese viaje se concretaría entre viernes y sábado.