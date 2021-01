Schwarzenegger comparó el ataque de los seguidores de Trump con el nazismo

El actor austríaco y dos veces gobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, cargó hoy contra el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabilizó del ataque al Capitolio, e hizo un paralelismo entre sus simpatizantes, en especial el grupo supremacista Proud Boys, y la juventud nazi.

“Como inmigrante en este país, me gustaría decir algunas palabras. Yo crecí en Austria, estoy muy al tanto de la noche de los cristales rotos, fue una noche de violencia contra los judíos llevada cabo en 1938 por el equivalente Nazi de los Proud Boys y el miércoles fue un día de los cristales rotos justo aquí en Estados Unidos”, comparó en un video publicado en su Twitter.

El exgobernador de California y tres veces Terminator en el cine alertó que la violencia y el caos del miércoles pasado en el Capitolio “rompieron las ideas que muchos daban por sentado” y que quienes formaron parte de esos hechos "no solo tiraron abajo las puertas del edificio que albergó la democracia estadounidense, sino que pisotearon los principios mismos sobre los que se fundó” Estados Unidos.

Nacido en Austria en 1947, dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Schwarzenegger aseguró haber crecido “en las ruinas de un país que sufrió la pérdida de su democracia, rodeado de hombres destrozados por su participación en el régimen más malvado de la historia”.

La alocución de Schwarzenegger fue emotiva, pero sobre todo un llamado de alerta al cuidado de las instituciones democráticas y a la reflexión de los estadounidenses.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5