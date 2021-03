Se agranda la grieta interna: el FdT dice que "romper la unidad es abandonar el proyecto político"

“Romper la unidad es abandonar el proyecto político que les devolvió el futuro a los argentinos", inició la dura respuesta por parte del bloque del Frente de Todos, tras la creación del interbloque que integran Nicolás Rochás, Alejandro Ramos Mejía y Luis Albrieu, y que fue aceptado por el presidente de la Legislatura, Alejandro Palmieri.

“Es un interbloque, no nos vamos del Frente de Todos ni es nuestra propuesta” porque “somos originariamente partícipes y seguiremos estando” aclaró Rochás este jueves en Viedma, al tiempo que reconoció que su desplazamiento en el Consejo de la Magistratura fue el detonante para tomar esa decisión.

La respuesta no tardó en llegar y el bloque del FdT sostuvo que la integración a una “fuerza nacional de este mismo espacio” no “es motivo para crear” otra bancada, negando un interbloque. “No hay medias tintas, hay nuevo bloque con nuevo presidente que no está incluido en nuestro espacio político”.

Con la firma de sus 14 legisladores, el FdT resalta que “no sólo somos responsables de nuestros dichos y acciones. También de sus consecuencias. Y la decisión de dejar el bloque es funcional al oficialismo provincial que rápidamente los cobijó en una nueva estructura”.

"Descubrimos ahora que tres compañeros no comparten ni los objetivos ni las ideas del Frente de Todos, aunque aún no conozcamos cuál es el proyecto político que los moviliza", agregan en el comunicado.

El bloque del FdT también subrayó que "se ha mencionado a la línea política que expresa el compañero Sergio Massa, algo que resulta aún más desconcertante. Sergio Massa es un consecuente intérprete de nuestra coalición, alguien que trabaja con sentido de unidad y consenso, y que no ha tenido ninguna actitud rupturista ni intención de debilitar el Frente de Todos"

Y aclaró que "muestra de esto es que excepto en Río Negro, no existe en todo el país ningún otro caso en el que el Frente Renovador haya decidido abandonar y retirarse del Frente de Todos".

El comunicado también se preguntó "qué movilizó a los compañeros, a quienes siempre juzgamos personas inteligentes y comprometidas con el quehacer político, a tomar esta drástica determinación. El detonante, aseguran, fue el recambio de representantes en el Consejo de la Magistratura, una decisión que es arbitrio pleno del sano y democrático juego de las mayorías y minorías".