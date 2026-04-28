Imputan a dos médicos en Choele Choel por presunta mala praxis tras la muerte de una mujer de 86 años

La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos esta semana contra una médica de guardia y un cardiólogo por el delito de homicidio culposo. Se los investiga como coautores de la muerte de una mujer de 86 años, ocurrida en agosto de 2025, debido a una presunta negligencia en la atención médica y el incumplimiento de la lex artis.

Los hechos: una cadena de omisiones

Según el relato del Ministerio Público Fiscal, la paciente ingresó entre el 24 y 25 de agosto a un sanatorio privado con un cuadro de dolor abdominal y compromiso respiratorio.

A pesar de la gravedad de los síntomas, la acusación sostiene que los profesionales no actuaron conforme a los protocolos médicos exigidos.

Según el planteo, la médica de guardia habría omitido una valoración clínica adecuada, prescindiendo de estudios básicos y desatendiendo signos de alarma que hubieran permitido un diagnóstico certero.

Por su parte, para la fiscalía, el cardiólogo se habría negado a intervenir y evaluar a la paciente en al menos dos oportunidades, incumpliendo su rol profesional frente a la urgencia.

La fiscalía fue tajante al señalar que esta falta de asistencia oportuna derivó en un paro cardiorrespiratorio evitable: «La paciente no fue tratada y su cuadro evolucionó desfavorablemente por la omisión de los imputados».

Pruebas y calificación legal

El caso se caratuló como homicidio culposo (Artículos 45 y 84 del Código Penal). El sustento probatorio recolectado hasta el momento incluye las denuncias radicadas por la hija de la víctima en Luis Beltrán y Choele Choel.

También la historia clínica de la institución privada, las entrevistas al personal sanitario y los informes periciales del Cuerpo de Investigación Forense (CIF).

Resolución judicial

La defensa pública de los médicos manifestó poseer una teoría del caso alternativa que presentará durante el proceso, por lo cual no se opuso a la formulación de cargos.

Finalmente, el juez de Garantías dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la misma. Como medida cautelar, los imputados tienen prohibido cambiar de domicilio o ausentarse de la localidad por más de 15 días sin dar aviso inmediato a la justicia.