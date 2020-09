Seguirán con preventiva los imputados por el homicidio del policía en Cutral Co

Los cuatro imputados por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar permanecerán en prisión preventiva, por cuatro meses. Así lo resolvió ayer el juez de Garantías Mario Tommasi. Sin embargo, no prosperó el pedido fiscal para que la causa sea considerada “compleja”.

Se trata de Miguel Ángel Díaz, Walter Díaz, José Cuyiqueo y José Luis Espinoza (alojado en la U11 desde hace ocho meses). Hubo un quinto implicado aunque se trata de un menor de edad, por lo que no fue detenido. La audiencia se hizo mediante videoconferencia el mediodía del viernes.

El fiscal Agustín García (quien subroga a Santiago Terán en esta causa) pidió que ante la inminencia del vencimiento, en el plazo de prisión preventiva se disponga su prolongación por cuatro meses más. Y a la vez, que la investigación sea considerada como “causa compleja”. Los representantes de la querella, a través de Nahuel Urra adhirieron a la misma petición.

El fiscal García explicó que la imputación de los cuatro es grave y “la expectativa de pena es alta, es de perpetua. Es inviable una medida alternativa, menos gravosa a la prisión preventiva”.

Mientras que la titular del ministerio Público de la Defensa, Marisa Mauti solicitó su liberación y, en todo caso, que se disponga la prisión domiciliaria. “Ofrezco que se cumpla la prisión domiciliaria, me parece que dos meses estaría bien, yo me opongo a la preventiva”, detalló y dio un amplio fundamento de las razones por las que considera que los imputados no se fugarán.

Recordó que no hay medidas pendientes de producción. Y se espera el resultado del ADN que consta en el arma y una remera hallada. Tampoco aceptó que se declare “causa compleja” porque no hay pluralidad de hechos, si de autores.

El juez Tommasi, después de escuchar a las partes resolvió prolongar en 4 meses la prisión preventiva. “No hay otra salida que la de prorrogar la prisión preventiva. Hoy resulta imposible en el presente caso dictaminar una detención domiciliaria”, refirió Tommasi.

“Todos sabemos que las fuerzas policiales tuvieron numerosas bajas por Covid y está absolutamente reducido”, señaló. En cambio, rechazó que se declare causa compleja porque “no es un caso de delincuencia organizada, no hay pluralidad de víctimas y aparece la persona sindicada después de seis meses y se imputa como partícipe primario. No veo ningún viso de complejidad ni nada que lo justifique”, concluyó.

El hecho del policía ocurrió el 1 de enero durante la mañana. El cabo Nahuelcar, un motorista acudió junto a otro compañero a prestar asistencia a los bomberos voluntarios en el barrio Peñi Trapún. En el disturbio que hubo, el policía resultó herido de un balazo en la nuca. Falleció horas después en Neuquén.