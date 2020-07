Valcheta

El excelente músico Oscar Payaguala ha puesto alas de milonga a mi letra “Señor Funcionario”. Por supuesto que no todos los que desempeñan un cargo público son iguales. He conocido a lo largo de mi vida a muchos que no solo son excelentes personas, sino verdaderos funcionarios: capaces, diligentes, probos y humildes. Son los que faltan, desgraciadamente.



Señor funcionario: No se enferme de importancia/ porque le digan señor/ los que son buenos y humildes/ no saben del relumbrón. El poder es pasajero/ porque pasa, sí señor/ y debe volver al llano/ de donde una vez salió. Deje de lado el orgullo/ la soberbia da escozor/ bájese usted del caballo/ y verá el mundo mejor. Tenga sentido común/ y un poco de corazón/ no se le suban los humos/ se lo pido por favor. Mire señor funcionario/ y escuche bien mi tazón/ el que de mucho presume/ es de mala condición. Acuérdese de los suyos/ cualquiera sea la ocasión/ su función es un servicio/ y servirse es un error. No se muestre tan altivo/ el poder viene de Dios/ no se equivoque mi amigo/ se lo dice un servidor.



Jorge Castañeda

