Buenos Aires

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca en Río Negro le ordenó a la Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC) que le brindara la cobertura integral de la neovaginoplastia a una persona de 38 años a quien la naturaleza la hizo nacer con los atributos de hombre pero que, según dice esta persona, desde el jardín de infantes se sintió mujer, dado que la operación se encuentra incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

Digo la naturaleza y no digo Dios porque, gracias a Dios, soy agnóstico. No critico la decisión pero si creo que yo debo tomar ventaja y beneficio de esta jurisprudencia. Yo soy morocho, mis amigos me dicen “che negro”, y una señora muy distinguida y como tal me ha puesto en francés de acuerdo a su nivel cultural y social el mote de “Pepè Le Noir”, mido 1.72 tengo ojos que, yo digo, son marrones pero algunas mujeres cariñosas dicen que son verdes. Confieso que como siempre fui bastante elitista me he sentido y me siento alto rubio y de ojos celestes.

Ergo, el lunes 16, haré la presentación administrativa ante mi seguro de salud (prepaga) y ante INCUCAI para que esta institución oficial me reserve el cabello y los ojos del primer donante rubio que pase a mejor vida y para que la primera me asigne un tratamiento para llevar mis 1.72 a por lo menos 1.80 , contrate al cirujano plástico que le cambió la tez a Michael Jackson y me haga el trasplante de ojos y cabellos del donante. De no prosperar la presentación administrativa mis abogados iniciarán la demanda en vía judicial y de no ser exitosos le pedirán al defensor público oficial Pablo Matkovic que interponga el recurso de apelación correspondiente y que fue aceptado por la mencionada Cámara Federal. Será Justicia (No Legítima)



José Brunetta

DNI 4.180.958